De nivel de Champions: los clubes top de Europa que buscaron a Alberto Rodríguez

El defensa de Universitario de Deportes , Alberto Rodríguez , confesó en una entrevista para ESPN FC que grandes equipos de Europa estuvieron interesados en ficharlo, aunque admitió la razón por la cual no se llegó a concretar su pase.

“Tuve opciones para ir a mercados importantes, como el de España y el de Italia. Por ejemplo, Atlético, también Sevilla y Juventus, pero el cupo de extranjeros me limitó. Aparte que Braga no me quería vender, porque fuimos a las semifinales de la UEFA”, declaró Rodríguez.

Durante la entrevista, el ‘Mudo’ Rodríguez también habló acerca de su futuro en el fútbol y los que le deparará al retirarse del mismo. “Al final uno siempre cumple su etapa. Me imagino que esto debe ser muy difícil, porque es lo que a todo futbolista apasiona”, manifestó.

El también defensa de la Selección Peruana que viajó para el Mundial de Rusia 2018, comentó de los trabajos que viene realizando con el equipo crema, a fin de retornar pronto a las canchas y así sumar minutos que le permitan una nueva convocatoria por parte de Ricardo Gareca.

Alberto Rodríguez se encuentra recuperado, tras su operación en el tendón de Aquiles, lo que lo mantuvo alejado de los cotejos nacionales durante todo el año. Se espera que para las próximas fechas, el ‘Mudo’ vuelva a competir en el torneo local.

