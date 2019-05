El objetivo de Nicolás Córdova hasta fin año con Universitario

Universitario de Deportes sumó solo un punto, tras el empate ante Sport Huancayo , por el duelo pendiente de la octava fecha de la Liga 1. Con 19 unidades en la Tabla de Posiciones, Nicolás Córdova es consciente que tienen mucho ‘pan por rebanar’ si buscan quedarse con el Apertura, por lo que su objetivo apunta a diciembre.

“El campeonato Apertura te entrega una posible final, a menos que el actual campeón salga campeón en el otro torneo. Estamos metidos allí arriba, estamos terceros. Si no ganamos el Apertura, vamos a tratar ganar el Clausura. Lo más importante es estar metido entre los primeros cuatro. A ello estamos apuntando”, afirmó Córdova en conferencia de prensa.

Respecto al rendimiento del plantel, el técnico chileno admitió que el año anterior cerró de pésima forma, pero para esta temporada el tercer lugar que tienen, tras once partidos, refleja el trabajo que vienen realizando. “Obviamente me gustaría tener más puntos, estar más arriba, pero no hay que olvidar que nosotros venimos construyendo un camino, tras un año desastroso”, indicó.

Sobre la ausencia de Pablo Lavandeira en este partido, concluyó que su presencia se evidenció en la presión que se solía ejercer arriba del campo, pero que ello no lo hacía un hombre indispensable en el equipo. “Si hubiéramos ganado, nadie hubiera pregunta por la ausencia de Lavandeira, pero no fue así. Le estoy dando la justa presencia que se merece”, manifestó.

Para la fecha 12 de la Liga 1, todos los equipos llegarán con sus once partidos jugados. Universitario recibirá a César Vallejo en el Monumental de Ate este domingo a las 4:00 p.m. Los cremas deberá asegurar la victoria para seguir peleando por ubicarse entre los primeros cuatro del torneo.

El mensaje de Andy Polar antes del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana. (Video: Alan Mayta)

