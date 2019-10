¿Debió ser penal o no? Lo que dice el reglamento de la FIFA, tras la polémica mano de Hohberg

La mano de Alejandro Hohberg en el área rival fue el punto de debate en la conferencia de prensa, luego del empate sin goles de Universitario vs. César Vallejo. Mientras los 'Poetas' afirman que debió cobrarse penal a su favor, el técnico de los cremas respondió amparándose en el reglamento FIFA, pero ¿qué dice al respecto?

De acuerdo al reglamento FIFA, una mano no es sancionada solo en cuatro ocasiones. La primera si proviene como rebote de cualquier parte del jugador; la segunda si le cae tras el toque de otro jugador; la tercera si la pelota le rebota en la mano o el brazo, sin que esta haya cambiado su posición natural durante el partido.

En el caso de Alejandro Hohberg, cuando se cayó en el área y su brazo chocó con el balón, el reglamento estipula que no debe ser sancionado. "La regla general no se considerará infracción si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical".

Esto dice el reglamento FIFA sobre cuando un jugador toca el balón con la mano. (Captura) Esto dice el reglamento FIFA sobre cuando un jugador toca el balón con la mano. (Captura)

En conferencia de prensa, Ángel Comizzo hizo alusión a este punto del reglamento, cuando le preguntaron por la mano de Hohberg en el área de César Vallejo. "Con respecto a las protestas, del presunto penal que se supone que no cobró el árbitro, tendrían que leer el artículo 4 de la pena de faltas. Léanlo, evalúenlo y después opinan", precisó.

El próximo encuentro de los cremas tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate, frente a Cantolao el sábado 26 de octubre. En tanto, los 'Poetas' viajarán a Lambayeque para medirse ante Pirata FC, en el César Flores Marigorda de Olmos, por la jornada 13 del Torneo Clausura.

Jefferson Farfán revela cuándo volverá a las canchas. (América TV)

► Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 12 del Torneo Clausura



► Los divertidos memes que dejó el empate de la 'U' ante César Vallejo [FOTOS]



► 'Chemo' del Solar tras el empate ante Universitario: "Todo el Perú vio la mano menos el árbitro"



► Torneo Clausura | Mauro Cantoro explota en redes tras gol anulado a la San Martín ante Sport Boys | FOTO



► ​ Sporting Cristal | Mira la troleada del Chorri Palacios en vivo al Loco Wagner de GOLPERÚ | VIDEO