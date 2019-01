Reimond Manco: "Estoy manejando algunas opciones de afuera, especialmente del mercado de Asia"

Ya con varios clubes en pretemporada, es inusual ver que Reimond Manco aún no tiene equipo. Ante los fuertes rumores que lo ponían cerca de Universitario de Deportes para la temporada 2019, el volante habló con Fox Sports Radio Perú sobre su futuro.

Si en Perú no se da, Manco tiene la posibilidad de dar el salto a un destino inesperado. “Estoy manejando algunas opciones de afuera, especialmente del mercado de Asia. Voy a ir a jugar a donde más me convenga”, afirmó el volante, quien actuó la temporada pasada en Unión Comercio.

De la misma manera, volvió a dejar en claro que con la 'U' no hubo ningún acercamiento. "De Universitario no me ha llamado nadie. ¿Para qué voy a crear falsas expectativas? No quiero generar polémica a base de algo que no existe”, aseguró el exjugador de Alianza Lima y Juan Aurich, entre otros.

Finalmente, Reimond Manco añadió que sí hubo reuniones con Sport Boys, pero que "el tema económico no terminó de cuajar" y que, de todas formas, le hubiera encantado jugar en la 'Misilera'.