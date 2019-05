Universitario de Deportes vs. César Vallejo: 'Chemo' del Solar y una nueva visita al Estadio Monumental

Del amor al odio hay un solo paso. Esa frase calza perfecto para José Guillermo Del Solar Álvarez Calderón , o simplemente, ‘Chemo’. Como futbolista fue un volante aguerrido que se volvió en ídolo y muy querido por los hinchas de Universitario de Deportes. Como entrenador, la historia cambió radicalmente: en 2005 decidió aceptar la oferta de Sporting Cristal y para muchos cremas fue una traición. Automáticamente se ganó el repudio de la barra.



Era inevitable que ‘Chemo’ tenga que enfrentar a Universitario de Deportes en algún momento como entrenador de Sporting Cristal. Pero más trascendente iba a ser cuando visite a la ‘U’ el estadio Monumental. Del Solar contaba los días, sabía que ese momento llegaría y ya estaba preparado para afrontarlo. El destino eligió el sábado 20 de agosto de 2005 como el día para que visite por primera vez lo que fue su casa.

Los 12 mil 317 los espectadores que llegaron al Monumental sabiendo que el partido pasaba a un segundo plano, pues el personaje principal era ‘Chemo’ del Solar. Ni bien se asomó a la zona técnica le llovieron monedas, tantas que podían llenarse un monedero si las juntábamos todas. Insultos de todo calibre y banderolas con mensajes como “Ídolo hay uno solo, traidores hay muchos”, fueron la carta de bienvenida de los hinchas de la 'U' para su ex ídolo.

José del Solar se retiró como futbolista en 2002, en Universitario de Deportes. (Diseño: Marcelo Hidalgo)

Al minuto 70, quizás abrumado por los insultos y caliente por el partido, ‘Chemo’ se metió al campo a hacerle un reclamo al árbitro Víctor Hugo Rivera, quien lo expulsó. El entrenador de Sporting Cristal no sabía a qué lado de la tribuna ir, obviamente, porque en cualquiera no era bienvenido, así que se traslado al camerino y dio indicaciones desde allí.



Luis Alberto Bonnet al 80’ anotó el único gol de un potente remate de cabeza, pero nadie se acuerda. La imagen que quedó en la memoria de todos fue la de José del Solar dando indicaciones como loco ante los gritos de una barra que ya no lo podía ver. Los celestes ganaron 1-0 y el festejo en el camerín fue efusivo, tanto que hasta 'Chemo' soltó toda su alegría.



Casi un año después, el 20 de mayo de 2006, José Del Solar vistó por segunda vez a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Esta vez, aunque las ofensas no faltaron, todo fue más tranquilo. Sporting Cristal logró un gran empate a tres goles gracias a otro agónico gol de Luis Bonnet. El 30 de octubre sería su tercera visita, con un empate sin goles. Irónicamente, ‘Chemo’ jamás perdió cuando tuvo que visitar a la ‘U’ en lo que alguna vez fue su verdadero hogar.

Diez años después, José del Solar volvió a visitar como rival a Universitario de Deportes. Esta vez como entrenador de San Martín. Había pasado mucho tiempo y los insultos cesaron, aún así el rechazo hacia el exvolante de la Selección Peruana aún existe. En el primer partido, el 28 de abril, la 'U' ganó 2-0, y, en su última visita el 27 de noviembre de 2016, los 'santos' se llevaron los tres puntos gracias al 'Titi' Ortiz.