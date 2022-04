Piero Quispe, la más reciente joya de Universitario de Deportes, ha mostrado mucha rebeldía y potencial en sus partidos. En medio de la crisis que vive su club, se ha salvado de las críticas de la hinchada crema, y de paso va sumando continuidad a sus 20 años. Algunos de sus rendimientos han sido mejores que otros, aunque aún le falta despegar y, sobre todo, encontrar su posición ideal en el campo de juego. Se está consolidando en el equipo estudiantil y, en palabras del profesor e histórico exfutbolista nacional Ramón Mifflin, “va camino a ser un buen elemento”.

En el Torneo Apertura de este año, ha disputado 11 encuentros con la ‘U’. En seis de ellos ha jugado como mediocampista, ubicado al lado izquierdo del campo, y el club ha obtenido tres victorias y tres derrotas. También se ha desempeñado como extremo izquierdo con resultados no favorables: un empate ante Cienciano y una derrota ante Alianza Lima.

La escuadra crema ha tenido una mejor actuación cuando Quispe se situó como extremo derecho, pues las dos veces que estuvo en esa posición, los merengues pudieron celebrar: ante ADT de Tarma y Ayacucho FC. En este último duelo, que terminó 2-1 a favor de la ‘U’, Quispe dio una asistencia de gol. Con la llegada de Jorge Araujo, fue ubicado detrás del punta en el enfrentamiento ante Sport Boys y el duelo quedó 1-1, aunque con un primer tiempo en el que Universitario pudo hacer mucho más por el marcador.

Marko Ciurlizza, exjugador de la “U” y ganador del Tricampeonato con la casaquilla crema, señala que, a su parecer, Quispe rinde mejor como “volante interior o detrás de punta” (puestos con los que ha jugado y le ha ido relativamente bien), “porque es un jugador que tiene buen pie, tiene pase”. Para el exfubolista, ponerlo como extremo “lo limita un poco”. Una estadística a tomar en cuenta: cuando actuó como extremo izquierdo, la “U” no ganó, solo lo hizo cuando estuvo como extremo derecho.

En la misma línea, Ramón Mifflin, exentrenador de fútbol y quien disputó con Perú la Copa del Mundo de 1970. Sostuvo que el volante crema debe jugar detrás del punta pero con libertad. “Ese es el puesto. Me gusta de libre, que se puede recostar a la derecha, a la izquierda, con libertad, lo que hace Christian Cueva en la selección”, expresó. Añadió que el futbolista merengue “necesita un entrenador que le dé libertades” y que ‘Cojo’ Araujo se las puede otorgar. “Es un técnico que le gusta el buen juego, tiene un buen aliado en Piero Quispe”, prolongó.

Posiciones de Piero Quispe en el torneo local*

*Con información de SofaScore y Transfermarkt

El gol y qué le falta para dar el salto

Lo que aún no ha podido lograr Piero es gritar un gol suyo, ni en la liga peruana ni en la Copa Libertadores (donde disputó dos encuentros). “Pero los goles van a venir solos, van a aparecer cuando tenga un poquito más de partidos. Va a ir encontrándose poco a poco, cómo pisar el área, cómo ubicarse agarrando los rebotes. Cueva ha comenzado a hacer goles recién, no ha sido un goleador toda su vida”, dice Mifflin.

¿Y qué le falta al joven merengue para que pueda dar el salto y sobresalir aún más? “Partidos”, responde Mifflin, mientras que para Ciurlizza es necesario que Piero pueda “reflejar que tiene buen manejo con el balón, su capacidad para sacarse un par de jugadores, el habilitar mejor a sus compañeros, jugadas que determinen o resuelvan algo como un pase gol y el mismo gol”. “Ojalá que pueda aparecer esa faceta en él”, prosigue.

Para ambos exjugadores, Quispe ha tenido un buen desempeño en un equipo crema que ha mostrado algunas deficiencias y que está recuperándose. No obstante, Ciurlizza indica que el rodearse de gente experimentada le haría mejor y que todo depende él. “Es un jugador que puede aún rendir más de lo que se ha visto, que se puede atrever a más, tiene condiciones”, asegura. Y Mifflin remata: “Piero es un 10, es chiquito, pero es arriesgado, valiente, no le corre a la patada, tiene físico, trajina bien. No es un jugador frágil, es fuerte, se para, tiene reacción, el otro día cuando le pegaron mucho ya se le notó su rebeldía para reclamar”.

El mapa para soñar

Ahora, Piero junto a Universitario tienen que dejar atrás la crisis que experimenta el club. Y necesitan reencontrarse con la victoria, para poder aspirar al título nacional. El Torneo Apertura de la Liga 1 está a la mitad y el cuadro merengue se ubica en medio de la tabla, con ocho fechas aún por disputarse. Eso sí, no es el fixture más favorable para la ‘U’, pero hay opciones. De los siete partidos que le restan por jugar, cuatro son de visita, y dos de ellos en altura.

Su último empate ante Sport Boys dejó al grupo estudiantil en octavo lugar con 17 puntos, a siete casillas del líder del campeonato Sport Huancayo, que con 22 unidades comparte la punta junto a Deportivo Binacional y a Alianza Atlético Sullana. Si bien faltan ocho jornadas, la ‘U’ todavía todavía tiene que descansar en la Fecha 17. Entonces le restan por disputar cuatro duelos de visita y tres de local. Son 21 puntos en juego.

Fuera de su casa, los cremas han ganado en dos oportunidades en lo que va de la liga, pero han sido derrotados en tres. Sus próximos duelos como visitantes serán ante Atlético Grau, Carlos A. Mannucci, Melgar y Sport Huancayo (12 puntos en total). Los dos primeros, como locales, no lo han pasado muy bien: registran dos derrotas y un empate (solo varían en sus victorias: una para Mannucci y dos para Grau), por lo que Universitario tiene opciones de llevarse el triunfo en ambos cotejos.

La situación se torna difícil ante el ‘Dominó' y los ‘huancaínos’, cuyos recintos en donde juegan se encuentran en altura: el Estadio Monumental de la UNSA a 2360 m.s.n.m y el Estadio Huancayo a 3259 m s. n. m. La ‘U’ ya ha tenido dos encuentros a gran altitud: ante Binacional, en Juliaca, donde perdió, y frente a Ayacucho FC, en el que ganó. Pero un dato que debe preocupar a los merengues es que ni Melgar ni el ‘Rojo Matador’ conocen la derrota jugando de local en el actual torneo.

En el Monumental, el panorama es más favorable para los cremas. Han conseguido tres victorias, dos empates y una derrota. Y en las siguientes semanas recibirán a Alianza Atlético, Sporting Cristal y UTC Cajamarca (9 puntos). Su duelo ante los ‘Churres’ será complicado pues los de Piura pelean la punta del Apertura y, de visita, han tenido tres triunfos en cinco partidos.

Ante los cerveceros, comandados por Roberto Mosquera, también será un enfrentamiento complejo, pues los celestes llevan dos victorias consecutivas en el campeonato local, aunque no les ha ido bien en la Copa Libertadores. ¿Y ante UTC de Cajamarca? Universitario tiene más posibilidades de ganar, ya que el ‘El Gavilán del Norte’, hasta la fecha, no ha festejado como visitante.

El reto, sin duda, está en alcanzar a Sport Huancayo, líder de la tabla, un equipo que solo ha jugado 9 partidos y ya ha descansado. Los huancaínos tienen un encuentro pendiente con Alianza Lima y un cronograma que les permite respirar con más tranquilidad, al tener programado cinco partidos de local en la altura y cuatro de visita.

