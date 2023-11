El apurimeño de 30 años no sabe si podrá continuar en el canotaje, y no porque no quiera, la realidad es otra. La falta de apoyo lo pone en una situación complicada, en los últimos años todo el gasto ha salido de su bolsillo o los de su familia y ante el nulo patrocinio la figura del retiro amenaza su carrera. Depor conversó con Eriberto para que nos cuente su realidad y el deseo de que esto cambie con la medalla de bronce.

¿Cómo te sientes ya con la medalla en tus manos?

Muy feliz y motivado para poder enseñarle a los más pequeños sobre el deporte y poder mostrarles esta medalla, que es un sacrificio que tuve durante cuatro años, y que ahora están dando sus frutos.

En Lima 2019 terminaste dentro de los seis mejores y ahora te cobras tu revancha y eres bronce...

La verdad fue muy difícil mi recorrido, mi trayecto como deportista fue muy complicado no tuve nada de apoyo ni patrocinio, todo fue por apoyo de la familia, yo también sustentándome. Me siento muy recompensado, se trajo la medalla para Perú, es lo más importante.

El objetivo era obtener una medalla...

Entrené mucho tiempo con la intención de poder ganar una medalla, el Panamericano de canotaje previo a Santiago yo quedé quinto y obtuve la clasificación directa. En ese momento,vi que no estaba tan lejos de los demás, me llevaban poco tiempo, yo sabía que era posible una medalla, entrené mucho y eso se reflejó en la semifinal y en la final.

Lograste la primera medalla panamericana en la historia del canotaje...

Me siento orgulloso, es un logro grande para toda la comunidad deportista del kayak y del canotaje, porque nunca hubo una medalla, es algo histórico. Me siento recompensado por todo el trabajo que tuve, hubo mucho sufrimiento pero antes de esto y ahora es momento de disfrutar.

Esperemos que no sea la única medalla que tengamos en el canotaje...

Tengo la intención de poder ganar muchas más medallas, pero eso ya no solo depende mí. Si no encuentro patrocinio de parte de las empresas públicas y privadas, tendré que dejar la disciplina deportiva. Cumplir con los objetivos es difícil sin apoyo, nada de esto se puede hacer sin apoyo. Yo tengo la fe de que los sponsors llegarán para poder continuar con mi carrera deportiva y darle más logros al país.

Post de Eriberto Gutierrez tras la medalla de bronce. (Facebook)

¿Para Santiago 2023 no tuviste ningún apoyo previo?

La federación y el Comité Olímpico Peruano cubrieron nuestros gastos para los Juegos y los últimos meses de preparación, pero antes de eso no. Durante los últimos tres años y medio yo he cubierto todos mis entrenamientos, perdía más de lo que gana en tema económico. Esta medalla refleja un trabajo de varios años, son muchos sentimientos encontrados. Ahora hay que buscar un patrocinio y sponsor para poder continuar.

¿Sin el apoyo de la empresa pública y privada será muy difícil que tu carrera siga?

Sí, la verdad yo tengo mi familia y pues ellos siempre me apoyaron y en algún momento creo que ya es hora de poder darles lo que se merecen. Y si tengo que dejar la disciplina, habrá que hacerlo, ya que ellos son muy importantes para mí. Sin apoyo, ya no voy a poder seguir, ya no estoy dispuesto a invertir más de mi dinero para poder continuar, ya que también tengo responsabilidades.

Con esta medalla, esperas tener visibilidad y exposición para que las marcas te apoyen...

Espero que esta medalla pueda dar el impulso que se necesita para que las empresas conozcan esta disciplina, porque a veces dicen ‘nadie apoya lo que no conoce’, ahora con esta medalla espero pueda llegar el apoyo.

Además de no tener apoyo en los últimos tres años, ¿qué otros contratiempos has tenido?

En la pista de entrenamiento, donde yo entrenaba, había ocasiones donde las cuerdas y demás implementos se lo robaban o cortaban las cuerdas, y yo tenía que gastar de mis propios recursos par poder reponerlo. Durante años, he pasado eso, gastaba mucho dinero, había veces en los que yo me preguntaba si debería dejar de competir, ya que el camino no ha sido fácil, pero mis padres, mi familia, siempre estuvo ahí. Yo vengo de Apurímac, yo vivo en una choza de madera, yo misma la construí con mis propias manos, yo soy una persona de campo que lucha para sobresalir. Todo lo que he pasado y ahora con la medalla es satisfactorio este logro. Ahora si tengo que retirarme, lo haré feliz; si tengo que continuar bienvenido.





