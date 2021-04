Uriel Antuna es uno de los rostros más conocidos de Chivas de Guadalajara. Desde hace unas horas, el mediocampista está en el centro de la polémica por unas declaraciones realizadas en una entrevista. Los fanáticos del conjunto tapatío, mediante las redes sociales, alzaron su voz de protesta por las palabras del futbolista de 23 años.

El volante conversó con Zabalive, un reconocido Youtuber. Durante el diálogo, el jugador, todavía catalogado como uno de los mejores prospectos del balompié azteca, comentó sobre su futuro. Así, el medio indicó que prefiere retornar a Europa (ya estuvo en el Groningen de Holanda), antes que coronarse campeón con el ‘Rebaño Sagrado’.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa. Obviamente estaría estupendo ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo, sumando y probar otras costumbres”, declaró Antuna.

Antuna también elige al América

Las controvertidas expresiones del jugador no terminaron ahí, pues el entrevistado le planteó una situación en la que debe escoger entre retirarse definitivamente del fútbol o firmar un acuerdo con América, el archirrival de Chivas. La réplica del ex de Los Angeles Galaxy también han causado repercusiones.

“Con 23 años, te diría fichar por el América; no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, sostuvo Antuna.

Las declaraciones de Antuna llegan en un momento complicado para él dentro del equipo. Desde que arrancó el Clausura 2021, el mediocampista no ha marcado un solo gol. Encima, el equipo corre peligro de quedarse fuera de los playoffs que otorgan una oportunidad para clasificarse para la Liguilla.





