Directo desde el Estadio Hidalgo, Chivas y Pachuca (EN VIVO | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO) se ven las caras este 22 de febrero en el marco de la fecha 7 del Clausura 2021 de la Liga MX. ¿Te lo vas a perder? Entérate cómo ver en vivo el partido desde México, horarios, pronósticos y más aquí. El ‘Rebaño’ va por los tres puntos como visitante, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber, así como dónde ver el partido a través FOX Sports 2 y Claro Sports.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Pachuca y Chivas.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Pachuca?

México - 9:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Chile - 0:00 (martes 23 de febrero)

Paraguay - 0:00 (martes 23 de febrero)

Argentina - 0:00 (martes 23 de febrero)

Uruguay - 0:00 (martes 23 de febrero)

Brasil - 0:00 (martes 23 de febrero)

España - 4:00 a.m. (martes 23 de febrero)

Pachuca, que no ha ganado hasta el momento en el Guard1anes 2021, recibirá a Chivas de Guadalajara, que viene de empatar con Necaxa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Hidalgo.

Los números ubican a Pachuca como el peor equipo en lo que va de desarrollado el campeonato mexicano. Los ‘Tuzos’ son colistas, con apenas 2 puntos, gracias a sus empates contra Juárez y León.

“Somos los primeros en querer revertir esta situación. Seguiremos intentándolo y ojalá que sea el partido contra Chivas. Ojalá puedan entrar los goles. Trabajamos para cosechar triunfos”, aseguró en la previa, el defensa de Pachuca, Gustavo Cabral.

Chivas de Guadalajara sumó 4 de los 6 puntos que tiene en el certamen, gracias al gran triunfo sobre León y la igualdad ante los ‘Rayos’. Hoy, el ‘Rebaño Sagrado’ es decimotercero.

“Es un equipo intenso: si bien no ha conseguido más puntos, no ha jugado mal. Me tocó ver el partido contra Atlas en el que tuvieron oportunidades y tenemos que estar muy concentrados, aprovechar las oportunidades y ser intensos porque es un equipo que juega con intensidad”, expresó Jesús Sánchez, defensa de Chivas, en la antesala.

Sánchez dijo esperar a un rival ansioso de sumar de a tres, lo que lo hará más peligroso.

El jugador recordó que el fútbol no funciona por méritos y al igual que los ‘Tuzos’ de Pezzolano, las Chivas han dado la impresión de merecer un mejor lugar en la tabla que el duodécimo que ocupan.

“De merecer, merecemos un par de puntos más, pero sabemos que el fútbol no es de merecer, es de hacer, tenemos que ponernos a corregir las cosas que nos han afectado para no tener esos puntos”, afirmó en videoconferencia de prensa. EFE.