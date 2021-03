De gran momento en el fútbol español, Diego Lainez ha demostrado -como casi todos los mexicanos que pisan Europa- que solo necesita de tiempo y confianza para convertirse en pieza clave de su equipo. Tras más de un año y medio pelando por más minutos en el Real Betis, el exjugador de América es hoy titular indiscutible en el once de Manuel Pellegrini.

Pese a estar unas semanas fuera del equipo tras contagiarse de coronavirus, Lainez volvió a ser fundamental en la victoria por 1-0 de los ‘béticos’ ante el Cádiz, con la que los suyos escalaron a la sexta posición de LaLiga con 39 unidades. Es así que, a propósito de muy buen nivel mostrado en el Betis, el joven talento mexicano se animó a hablar de su evolución en el club.

‘‘Ha sido un buen año para mí. Me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Ahora me toca seguir trabajando y poniendo más compromiso de mi parte’’, comentó Lainez en una charla para los micros del Betis, donde también destacó el cambio de mentalidad y el compromiso de todo el staff para sacar adelante los objetivos de la temporada.

‘‘El Betis está en una dinámica muy positiva. El equipo encontró una fórmula y aumentó su compromiso”, agregó. Cuestionado sobre el próximo partido que deberá afrontar el Betis ante el Alavés, Diego Lainez se mostró confiado de seguir haciendo las cosas bien: ‘‘Unidos hemos sido capaces de tener mejores resultados. Arrancamos el 2021 con el pie derecho, compromiso y ganas”, sentenció.

El jugador de Villahermosa (Tabasco), que se ha ido ganado de a pocos un puesto como titular en el equipo del chileno Manuel Pellegrini, se mantuvo “con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos”, precisó el Betis en sus redes ni bien se supo que dio positivo.

Con Lainez, ya han sido 12 los jugadores béticos infectados con coronavirus, pues, desde el pasado mayo y por orden cronológico, también lo contrajeron antes el meta Joel Robles, Juanmi Jiménez, Alfonso Pedraza -cedido entonces por el Villarreal-, Loren Morón, el francés Nabil Fekir, el luso William Carvalho, el argelino Aïssa Mandi, Álex Moreno, el mexicano Andrés Guardado, Joaquín Sánchez y Martín Montoya.