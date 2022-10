No cabe duda que la suerte de Giovani Dos Santos desde que llegó a las ‘Águilas’ del América no ha sido la mejor. Si bien el futbolista mexicano lleva año y medio fuera de actividad, su principal deseo siempre fue tener una segunda oportunidad en el ‘Nido’; sin embargo, esta no llegó a darse y, posteriormente, el jugador no quiso reanimar su carrera, rechazando algunas ofertas interesantes que aparecieron en el mercado de pases.

La noche del 10 de abril del 2021 quedará en el recuerdo de todos los mexicanos. Fue en el duelo entre América y Tigres, específicamente en los últimos 15 minutos, donde se vivirían los momentos finales del paso de Dos Santos por el cuadro azulcrema y posiblemente los últimos de su carrera futbolística, teniendo en cuenta que está muy pronto a cumplir los 34 años de edad.

Para nadie era un secreto que el mediocentro no entró en los planes de las ‘Águilas’. Además, nunca hubo una oferta para la renovación de su contrato, motivo que llevó al propio futbolista a solicitar una nueva oportunidad luego de que su hermano, Jonathan, llegó al club. Incluso, pidió permiso al club para poder mantenerse en óptimas condiciones físicas entrenando con el equipo Sub-20. Pese a ello, en Coapa se mantuvieron en su firme posición: la rescisión de su contrato.

El rechazo de las ‘Águilas’

Aunque Giovani solo deseaba vivir una segunda etapa con el club azulcrema, la petición fue denegada. Así, Dos Santos quedó relegado días antes que se hiciera el viaje de pretemporada a la Riviera Maya, lugar donde estaría ante los ojos del comando técnico de Fernando Ortíz. Cabe resaltar que luego aparecería una oferta de Arabia Saudita por 2 millones de dólares por los próximos tres años, pero el monto y cambiar su estilo de vida terminaron desmotivando al jugador, que solo atinó a rechazar la opción.

Ojo, en la Liga MX también aparecieron 2 alternativas para ‘Gio’. Primero, se manejo la posibilidad que fiche por los ‘Bravos’ de Juárez, uno de los equipos que más invirtió en el pasado mercado de fichajes, pero aún así no fue suficiente para convencer al mediapunta. Después, apareció otra oferta de Mazatlán, quienes inclusive intentaron utilizar a Marco Fabían, uno de sus mejores amigos, como un nexo para avanzar con las negociaciones. Eso sí, esta nunca llegó a avanzar debido a que el futbolista no tenía entre sus planes jugar por ‘Los Cañoneros’.

Giovani dos Santos disputó 42 partidos con América. (Foto: Imago 7)

Ante ello, la decadencia económica en los contratos de Giovani fue absoluta, considerando que entre los años 2015 y 2018 el futbolista firmó un jugoso contrato con el LA Galaxy, que tenía un ingreso salarial de 6 millones de dólares por año debido a que llegó al torneo estadounidense como ‘Jugador Franquicia’. Incluso, cuando su contrato finalizó, el mexicano accedió a rebajarse la mitad de lo que percibía para poder llegar a un acuerdo con América y así poder firmar un contrato de tres temporadas.

Cabe resaltar que al cuadro azulcrema, llegó como un fichaje estrella. Su incorporación a la escuadra fue una total sorpresa, acumulando grandes actuaciones para conseguir un título importante como el ‘Campeón de campeones’, poco después de su arribo al ‘Nido’. Si bien parecía que Giovani encontraría una versión destacadas, sufrió una lesión en el Torneo Apertura 2019 que lo dejó fuera de los terrenos de juego por 6 meses.

Una lesión que lo dejó al borde del retiro

Fue el 28 de septiembre de 2019, en una edición del ‘Clásico Nacional’ entre América y Chivas cuando ‘Gio’ tuvo que abandonar el campo luego de un fuerte impacto con Antonio Briseño, popularmente conocido como ‘Pollo’, quien dejó al americanista con una fuerte herida en la pierna. Guillermo Ochoa, Paul Agular y Renato Ibarra fueron los compañeros que estuvieron de cerca y vieron la lesión, aquella que exponía los tejidos del jugador y que lo obligaron a acudir de urgencia a un hospital.

Tras ello, el mediocampista fue intervenido quirúrgiamente. La cirugía se extendió hasta las primeras horas de la madrugada, a causa de que los doctores tuvieron que dejar una marca de 25 puntos que terminaron dejando fuera del torneo al jugador, quien no volvió a recuperar la confianza y, tras la salida de Miguel Herrera del banquillo, los minutos con Santiago Solari y Fernando Ortíz fueron desaperiendo al punto que terminó siendo borrado del equipo.

Así, la carrera de Dos Santos se fue desvaneciendo casi al mismo ritmo con la que logró subir y que alcanzó su nivel más alto siendo campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en 2005, logrando consolidarse en el primer de FC Barcelona para ser vendido como uno de los mexicanos con mayor proyección al Tottenham de la Premier League y, posteriormente, conseguir la medalla de Oro en los Juego Olímpicos de Londres 2012.





