Humberto Suazo no podía terminar su carrera sin antes pasar por última vez por Monterrey, lugar donde triunfó en el fútbol y lo convirtió en histórico de los Rayados. Además, se ganó el rótulo de ser uno de los mejores extranjeros que llegó al fútbol mexicano. Hoy es líder de Raya2 de la Liga Expansión y el ‘Chupete’ vive la vida desde otro ángulo porque busca disfrutar esta etapa de su carrera cumpliendo sueños personales.

“Uno no le podía decir que no a un club que me dio tantas alegrías, a mí, a mi familia a toda mi gente, a la gente que me rodea, entonces, cuando se dio esta opción, creo que ni se pensó, sabíamos que era algo que nadie se los esperaba y que estar en este proyecto para mí era súper importante; estoy muy feliz y con mucha responsabilidad, tratando de aportar desde mi experiencia y años jugando, la verdad, muy contento”, señaló en entrevista con Liga Expansión.

Para Suazo, esta decisión también está influenciada por su entorno familiar debido a que ya antes le había manifestado a su hijo que quería lo viera jugar. Además, el chileno aclara que se siente una alta emoción cuando lo ve en el estadio y la gente le brinda su cariño.

“Esa fue la misión por la que yo primero regresé a jugar al futbol chileno, que me vieran bien en forma, físicamente y que mi hijo pequeño me viera disputando un partido en un estadio. Creo que se ha dado todo perfectamente, más que todo mi familia y yo hemos disfrutado vestir estos colores, que me ha dado muchas alegrías, a mí en lo personal y a mis hijos que hoy lo están viviendo”, indicó.

Para el ‘Chupete’ esta nueva aventura tiene una mirada distinta porque pertenece a la parte final de su carrera y buscará ser un ejemplo para las futuras generaciones y hacer crecer a los compañeros jóvenes en la Liga Expansión con Raya2 que es, prácticamente, una filial del equipo principal.

“Mi primer objetivo es ser un ejemplo para mis compañeros, intentar que los compañeros crezcan, que no cometan los mismos errores que yo cometí cuando estaba más joven y liderar a un grupo con mucha calidad, que los muchachos tengan las herramientas y sepan para dónde se dirigen, que tengan los objetivos claros y que la mayoría puedan llegar al plantel profesional”, finalizó.





