En el Estadio Azteca, Cruz Azul vs. Monterrey chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El partido, donde ambos equipos llegan urgidos de conseguir un triunfo tras su opaco debut, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora local) y va en transmisión oficial LIVE AHORA por TUDN, las Estrellas, Afizzionados y ViX Plus para América Latina, mientras que TUDN USA y Univision serán las señales encargadas de pasar el duelo en Estados Unidos. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La segunda fecha de la competición tiene en el horizonte atractivos duelos con tintes de revancha entre algunos protagonistas de la Liga MX, como el choque entre ‘Cementeros’ y ‘Rayados’, que cruzaron caminos en la Liguilla pasada. Recordemos que Monterrey se encargó de acabar con el sueño del elenco azul, que se ilusionó con un segundo aire bajo las riendas del estratega Raúl Gutiérrez.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Monterrey?

El partido entre los ‘Cementeros’ y ‘Rayados’ está programado para jugarse a partir de las 18:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 17:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

En su debut en el torneo Clausura 2023, la ‘Máquina’ se presentó como un equipo gris y apenas pudo arañar un empate 1-1 ante Tijuana. La intención del cuadro, al mando del ‘Potro’ Gutiérrez’ para la segunda jornada, es redibujar su presencia en la Liga MX y, de paso, interrumpir racha negativa de casi dos años ante los norteños.

Para este duelo, Cruz Azul contará por primera vez con la presencia de sus refuerzos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, quienes ya fueron registrados ante la Liga MX y podrán debutar en caso que su entrenador así lo decida.

Del lado del Monterrey, la segunda fecha también supone una oportunidad de redención, pues su camino en el certamen inició con un raspón ante Chivas (0-1) en el Estadio BBVA, por lo que el conjunto que dirige Víctor Manuel Vucetich llegará a Santa Úrsula con la obligación de ajustar el rumbo.

¿Qué canal transmite el Cruz Azul vs. Monterrey?

El encuentro entre Monterrey y Cruz Azul por la fecha 2 de la Liga MX Torneo Clausura 2023 será transmitido por las señales de TUDN, Las Estrellas, Canal 5 (Afizzionados) y ViX Plus para todo México, mientras que para USA, la señales habilitadas para emitir el partido son las de univision y TUDN. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde ver ONLINE el Cruz Azul vs. Monterrey?

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Monterrey y Cruz Azul tendrás que crearte una cuenta en VIX, TUDN APP o Univision NOW. Si en caso no cuentes con una cuenta, ingresa a la web oficial de cada una de las plataformas mencionadas y sigue los pasos para crearte una nueva para no perderte este vibrante compromiso.

Cruz Azul vs. Monterrey: posibles alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona; Ramiro Funes Mori, Juan Escobar, Rafael Guerrero, Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez, Erik Lira, Rodrigo Huescas, Rodolfo Rotondi, Michael Estrada y Cristian Tabó. DT: Raúl Gutiérrez.

Jesús Corona; Ramiro Funes Mori, Juan Escobar, Rafael Guerrero, Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez, Erik Lira, Rodrigo Huescas, Rodolfo Rotondi, Michael Estrada y Cristian Tabó. Raúl Gutiérrez. Monterrey: Esteban Andrada, Erick Aguirre, Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Maxi Meza, Luis Romo, Celso Ortiz, Alfonso González, Germán Berterame y Regelio Funes Mori. DT: Victor Manuel Vucetich.

¿Dónde juegan Cruz Azul vs. Monterrey?





