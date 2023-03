La abrupta salida de Scarlett Camberos del América supone un hecho lamentable en la historia de la Liga MX Femenil. La futbolista se ha visto obligada a renunciar a su lugar como estrella del fútbol femenino debido a la violencia machista en México (por casi casi un año vivió la persecución y acoso de un hombre, quien se entrometió en su vida privada).

A través de un comunicado, el conjunto de Coapa informó que está trabajando para que la delantera continúe su carrera en el Angel City FC, equipo con sede en California y que forma parte de la National Women’s Soccer League.

“En apoyo a la solicitud de nuestra jugadora Scarlett Camberos y buscando contribuir a su recuperación psicológica y emocional, los clubes América y Angel City FC están en proceso de alcanzar un acuerdo para su transferencia, a fin de que continúe su carrera futbolística en este último, ubicado en la Ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, equipo que forma parte de la National Women’s Soccer League”.

Asimismo, el conjunto de la Liga MX Femenil detalló todas las medidas que tomó para proteger a la futbolista, la cual desde hace meses había denunciado violencia digital en su contra, mismas que fueron insuficientes.

“El Club América realizó todas las medidas legales que tuvo a su alcance para evitar y buscar que se sancionara el acoso digital del que es víctima nuestra jugadora, sin embargo, ante la falta de regulación y, a pesar de meses de acoso y violencia digital, José Andrés ‘N’, sólo recibió una medida cautelar de un arresto domiciliario de 36 horas”.

El caso Scarlett Camberos

En julio del año pasado, Scarlett Camberos, de 22 años, denunció en redes sociales a un hombre que creó perfiles falsos en Instagram y Twitter con su foto y nombre para acosarla. Además, el sujeto identificado como José Andrés ‘N’ publicaba en su perfil personal que él y la futbolista nacida en Estados Unidos tenían una relación. Al punto que llegó a mencionar que se lo encontró de camino a su casa.

Scarlett Camberos, la futbolista acosada que huyó a Estados Unidos. (Foto: América)

“Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN”, publicó la jugadora en su cuenta de Twitter, que actualmente se encuentra suspendida.

En aquel entonces no se habló más del tema, a pesar que otras jugadoras de la Liga MX Femenil compartieron que también fueron acosadas por la misma persona, hasta hace unas semanas, en febrero, cuando Scarlett denunció que el mismo sujeto hackeó sus redes sociales de vuelta, haciéndose pasar por su pareja.

Posteriormente, se le dictó una orden de restricción y contó con una de aprehensión. ¿La resolución? Solamente le asignaron arresto domiciliario por 36 horas, de acuerdo con lo que se lee en el comunicado del América Femenil.

Gracias a que la resolución fue insuficiente para el caso, Scarlett Camberos decidió salir de México e irse a vivir a Estados Unidos, donde permanecerá por tiempo indefinido.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.