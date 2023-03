Tigres ha preparado un plan alternativo en caso de que Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz no tenga éxito como entrenador del equipo. Durante la transmisión del partido entre Necaxa y los ‘Felinos’, por la décima jornada de la Liga MX, en el cual los norteños salieron con los tres puntos y victoriosos, Ricardo Peláez reveló que ya tienen en mente a un posible técnico para la próxima temporada.

Tras la sorpresiva partida de Diego Cocca, quien aceptó dirigir la Selección Mexicana, en la escuadra ‘Auriazul’ decidieron nombrar a Ruiz como su sucesor. El estratega ya había estado en el equipo universitario durante varios años. Al respecto, el DT manifesta que se concentra en avanzar gradualmente.

“En ningún momento escuché que dijeron interinato, yo tengo el apoyo de la directiva, me enfoco en ir paso a paso. Sabemos que en el futbol te pueden prometer muchas cosas y al final los resultados son los que mandan”, comentó el director técnico en conferencia de prensa.

No obstante, en la directiva están considerando un ‘Plan B’ en caso de que ‘Chima’ no tenga éxito. Se han mencionado varios nombres como posibles candidatos, aunque no se han llevado a cabo negociaciones formales, sí hay un interés en tener un respaldo en caso de que los resultados no sean los esperados.

Se ha mencionado a Gerardo ‘Tata’ Martino como uno de los posibles candidatos, pero parece que el argentino no está interesado en involucrarse en el fútbol azteca en este momento. Otra opción que ha sido mencionada es la de Jaime Lozano, quien actualmente se encuentra sin trabajo.

De otro lado, de acuerdo al medio TUDN, se ha citado el nombre de Nuno Espírito Santo, entrenador portugués que actualmente dirige al Al-Ittihad de la Liga Profesional Saudí y que tiene experiencia previa en clubes como el Tottenham Hotspur y el Wolverhampton.





