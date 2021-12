En búsqueda de apoyar a los escolares que se encuentran desamparados o poseen dificultades económicas, el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra a cargo del proyecto “Mi Beca para Empezar” en coordinación con los estudiantes del Ciclo Escolar 2021-2022. Este sector se ha mostrado como uno de los más afectados en la pandemia. Conoce más sobre esta beca en Depor.com.

Según el plan del Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar), la fecha de pago para el nuevo depósito de ‘Mi Beca para Empezar’ fue programada para el viernes 1 de octubre. Con esto, el Gobierno de la Ciudad de México espera evitar que miles de estudiantes de educación básica abandonen sus estudios por falta de dinero o recursos económicos.

Mi Beca para Empezar: lista de requisitos

Teléfono celular.

Correo electrónico.

CURP del tutor y del alumno.

Identificación oficial del tutor.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de estudios del ciclo escolar 2020-2021:

Comprobante y/o Constancia de Inscripción al ciclo escolar 2020-2021.

Nombre completo y teléfono de una persona de contacto.

Que la información de la inscripción sea validada por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEF).

Monto último depósito Mi Beca Para Empezar 2021

Como bien mencionamos anteriormente este apoyo tuvo un aumento para este ciclo escolar quedando de la siguiente manera.

Preescolar $400 pesos

Primaria y secundaria $435 pesos

CAM $500 pesos

Algo que debes de saber es que la beca no le llego a todos el 1 de diciembre, ya que no hicieron el cambio de tarjeta a tiempo. Para estas personas el apoyo estará llegando entre el 14 y 15 de diciembre, te recomendamos estar atento en tu aplicación Obtén Más.

La aplicación Obtén Más la puedes descargar en tu dispositivo móvil, puesto que se encuentra de manera gratuita en todas las tiendas de aplicaciones. Aquí puedes hacer el registro de un nuevo beneficiario, la consulta de saldo, pagar utilizando tu código QR, entre otras cosas más.

Aguinaldo en Mi beca para empezar

A pesar de las dudas que generó el que padres recibieran un monto más alto en el pago del 1 de diciembre, comparado con los demás meses, la verdad es que no es por un pago de aguinaldo.

No dan aguinaldo en Mi beca para empezar porque es un programa federal, que no tiene adhesión con la Ley Federal del Trabajo. Todos los que están en el programa de apoyo, entran como beneficiarios, no como empleados. Como lo que dan es un apoyo, no un salario, no pueden percibir una prestación como lo es el aguinaldo.

Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, donde estudiantes sí hacen una actividad en empresas, tampoco reciben aguinaldo, porque es un programa de capacitación laboral. A pesar de las dudas que generó el que padres recibieran un monto más alto en el pago del 1 de diciembre, comparado con los demás meses, la verdad es que no es por un pago de aguinaldo.

