Temblor en México, 07 de enero 2026: magnitud, hora exacta y dónde fue el epicentro, según el SSN

La Ciudad de México y gran parte del territorio nacional viven con una sismicidad prácticamente constante. Esto se debe a que el país se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del mundo. En esta región interactúan varias placas litosféricas: la de Cocos se introduce bajo la de Norteamérica, mientras las placas del Pacífico, Rivera y Caribe también influyen en la generación de temblores. Esta compleja configuración geológica convierte a México en una de las naciones con mayor peligrosidad sísmica a nivel global.

Los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) muestran que los sismos se originan tanto en las zonas de contacto entre placas, donde predominan los eventos de subducción, como en fallas internas de la corteza continental que producen sismos someros. Por ello, entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California aparecen de forma recurrente en los reportes de temblores recientes, al encontrarse expuestas de manera permanente a la actividad tectónica del Pacífico mexicano.

De acuerdo con las estadísticas operativas del SSN, en México se detectan temblores todos los días. La red de estaciones sismológicas distribuidas a lo largo del país permite registrar miles de eventos mensuales, en su mayoría de baja o mediana magnitud, con valores frecuentemente menores a 4.0, y casi siempre imperceptibles para la población. Estos sismos pequeños, aunque no generan daños, son fundamentales para entender el comportamiento sísmico del territorio nacional.

Dentro de este contexto destacan los llamados “microsismos”, definidos por el SSN como eventos de muy baja magnitud, usualmente menores a 3.0. En la Ciudad de México (CDMX), estos temblores están asociados a fallas locales en la zona poniente y sur de la capital, donde la tectónica cortical genera sismos breves, someros y de intensidad limitada. Su monitoreo, junto con la observación de otros fenómenos como el vulcanismo del Eje Neovolcánico Transmexicano —donde se ubican volcanes activos como el Popocatépetl y el de Colima—, refuerza la necesidad de fortalecer la cultura de protección civil, la prevención y los protocolos de respuesta ante emergencias sísmicas.

Últimos sismos en México, 07 de enero 2026

El informe de “últimos sismos” del Servicio Sismológico Nacional, actualizado de manera casi inmediata, detalla para cada evento datos como magnitud, hora de ocurrencia, epicentro y profundidad. En el reporte correspondiente al miércoles 07 de enero de 2026 se observa nuevamente una concentración de sismos a lo largo de la costa del Pacífico, especialmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California. Esta recurrencia confirma que la presencia cotidiana de temblores forma parte del funcionamiento normal de un país tectónicamente muy activo.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Identificar las zonas de menor riesgo dentro de casa, trabajo y escuela (junto a columnas, muros firmes, lejos de ventanas).

Fijar muebles altos, libreros y electrodomésticos pesados a la pared para evitar que caigan.

Preparar una mochila de emergencia con agua, linterna, radio, botiquín, documentos importantes y copia de llaves.

Participar en simulacros de sismo y revisar los planes de protección civil de tu edificio o colonia.

Acordar puntos de reunión con la familia y establecer un plan de comunicación en caso de emergencia.

Mantener a la mano teléfonos de servicios de emergencia y conocer las rutas de evacuación marcadas.

Durante un sismo

Conservar la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás dentro de un inmueble, replegarte en zona segura interior, lejos de ventanas, objetos que puedan caer y escaleras.

No usar elevadores durante el movimiento sísmico.

Si estás en la calle, alejarte de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si conduces, detener el vehículo en un lugar seguro, sin bloquear salidas de emergencia, puentes o túneles.

Seguir las indicaciones de las autoridades y del personal de protección civil si te encuentras en lugares públicos.

Después de un sismo

Verificar tu estado físico y el de las personas a tu alrededor; brindar primeros auxilios básicos si es necesario.

Revisar si hay fugas de gas, daños estructurales visibles, cables expuestos o incendios incipientes y reportarlos.

Evitar encender cerillos, encendedores o aparatos eléctricos si sospechas una fuga de gas.

No regresar de inmediato a inmuebles dañados hasta que sean revisados por personal especializado.

Mantenerte informado a través de fuentes oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararte para posibles réplicas y seguir los protocolos de repliegue o evacuación cuando se indiquen.

Preguntas frecuentes sobre temblores en México (FAQ)

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe), generando una alta actividad sísmica.

¿Cuáles son los estados con mayor riesgo sísmico?

Principalmente Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los efectos de grandes sismos pueden sentirse en regiones más alejadas, como la CDMX.

¿Todos los temblores se sienten?

No. La mayoría son de baja magnitud (menores a 4.0) y ocurren a profundidades o distancias que los hacen imperceptibles para la población.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de muy baja magnitud, normalmente menor a 3.0. En general no causa daños y muchas veces solo es detectado por instrumentos sismológicos.

¿Por qué se registran microsismos en la Ciudad de México?

Están relacionados con fallas locales en la corteza de la zona poniente y sur de la capital, donde se generan sismos someros de corta duración.

¿Es verdad que muchos sismos pequeños evitan uno grande?

No hay evidencia científica concluyente que demuestre que una serie de sismos pequeños “libera” suficiente energía para impedir uno de gran magnitud. Son procesos distintos dentro de la tectónica de placas.

¿Se pueden predecir los sismos?

Actualmente no es posible predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo. Lo que sí puede hacerse es estimar la amenaza y el riesgo en zonas específicas.

¿Qué debo tener en mi mochila de emergencia?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio con pilas, botiquín, copia de documentos importantes, lista de contactos, dinero en efectivo, baterías externas y medicamentos personales.

¿Qué hago si estoy en un edificio alto durante un sismo?

Debes replegarte en una zona segura interior, alejado de ventanas y objetos que caigan, y esperar a que termine el movimiento antes de evacuar siguiendo las rutas marcadas.

¿Dónde puedo consultar los últimos sismos en México?

En el sitio oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y en sus canales oficiales, donde se publican reportes casi en tiempo real con magnitud, hora, epicentro y profundidad.