Temblor en México, 11 de enero de 2026: a qué hora, de qué magnitud y dónde fue el último sismo, según SSN

La sismicidad en México es prácticamente constante, especialmente en la Ciudad de México y en gran parte del territorio nacional. Esto se debe a que el país se localiza dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del planeta. En esta región interactúan varias placas litosféricas: la placa de Cocos se introduce (subduce) bajo la placa de Norteamérica, mientras que las placas del Pacífico, Rivera y Caribe también participan en la generación de sismos en México.

Esta compleja configuración geológica convierte a México en una de las naciones con mayor peligrosidad sísmica a nivel global. La combinación de zonas de subducción, fallas internas en la corteza continental y la cercanía a importantes estructuras volcánicas hace que los temblores sean un fenómeno frecuente y, en ocasiones, altamente destructivo.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), los sismos se originan principalmente en las zonas de contacto entre placas —donde predominan los sismos de subducción— y en fallas internas de la corteza, que generan sismos someros. Por esta razón, estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California aparecen de forma recurrente en los reportes de últimos sismos en México, al estar expuestos de manera constante a la actividad tectónica del Pacífico mexicano.

Las estadísticas operativas del SSN muestran que todos los días se registran temblores en el país. Gracias a la red de estaciones sismológicas distribuidas a lo largo del territorio nacional, se detectan miles de eventos cada mes, la mayoría de baja o mediana magnitud, con valores generalmente menores a 4.0. Estos sismos suelen ser imperceptibles para la población, pero son fundamentales para estudiar el comportamiento sísmico de México y evaluar la peligrosidad sísmica en distintas regiones.

Dentro de este panorama cobran relevancia los llamados “microsismos”, definidos por el SSN como eventos de muy baja magnitud, usualmente menores a 3.0. En la Ciudad de México (CDMX), estos microsismos están asociados a fallas locales ubicadas principalmente en la zona poniente y sur de la capital. Allí, la tectónica cortical genera temblores breves, someros y de intensidad limitada. Aunque rara vez provocan daños, su monitoreo permite mejorar el entendimiento de la sismicidad local y ajustar los protocolos de prevención.

El seguimiento de estos sismos, junto con la vigilancia de otros fenómenos geológicos como el vulcanismo del Eje Neovolcánico Transmexicano —donde se encuentran volcanes activos como el Popocatépetl y el Volcán de Colima—, refuerza la importancia de fortalecer la cultura de protección civil en México. La prevención, la preparación y los protocolos de respuesta ante emergencias sísmicas son clave para reducir riesgos y salvar vidas en un país donde los temblores forman parte de la vida cotidiana.

Últimos sismos en México: 11 de enero de 2026

El reporte de últimos sismos del Servicio Sismológico Nacional, que se actualiza prácticamente en tiempo real, ofrece para cada evento datos como magnitud, hora de ocurrencia, localización del epicentro y profundidad. En el informe correspondiente al viernes 09 de enero de 2026 se observa nuevamente una concentración de sismos a lo largo de la costa del Pacífico, en particular en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California.

Esta recurrencia confirma que la presencia diaria de temblores en México forma parte del comportamiento normal de un país situado en una región tectónicamente muy activa. Aunque no todos los sismos son perceptibles ni generan daños, la constante actividad sísmica subraya la necesidad de mantenerse informados, preparados y de seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo en México:

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, definiendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica las zonas de menor riesgo en tu casa, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Fija muebles altos, repisas y electrodomésticos pesados para evitar que se vuelquen durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, copias de documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN y las autoridades de protección civil.

Durante un sismo:

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar.

Si estás dentro de un edificio, aplica la técnica de “repliegue”: cúbrete bajo una mesa resistente o junto a un muro estructural, protégete la cabeza y el cuello y aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.

No uses elevadores y evita las escaleras mientras el sismo está en curso.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan derrumbarse.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan colapsar, y permanece dentro hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo:

Revisa si hay heridos a tu alrededor y, si es posible, brinda primeros auxilios básicos y llama a los servicios de emergencia.

Verifica instalaciones de gas, agua y electricidad; si detectas fugas u olores extraños, cierra llaves y corta el suministro.

No utilices flamas abiertas (velas, cerillos, encendedores) hasta asegurarte de que no hay fugas de gas.

Sigue las indicaciones de las autoridades y mantente atento a posibles réplicas, que pueden ser de magnitud importante.

Evita regresar a edificios dañados hasta que hayan sido revisados y declarados seguros por personal especializado.

Preguntas frecuentes sobre sismos en México (FAQ)

1. ¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe). Esta interacción genera una alta actividad sísmica, sobre todo en la costa del Pacífico.

2. ¿Cuáles son los estados más sísmicos de México?

Principalmente Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los efectos de los sismos pueden sentirse en muchas otras entidades, incluida la Ciudad de México.

3. ¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de muy baja magnitud, generalmente menor a 3.0. Suelen ser imperceptibles para la mayoría de las personas y rara vez causan daños, pero son importantes para el monitoreo científico de la actividad sísmica.

4. ¿Por qué se sienten tanto los temblores en la Ciudad de México?

Porque gran parte de la ciudad está construida sobre antiguos lagos y sedimentos blandos que amplifican las ondas sísmicas. Esto provoca que algunos sismos se perciban con mayor intensidad que en otras zonas.

5. ¿Todos los sismos activan la alerta sísmica?

No. La alerta sísmica se emite solo para ciertos sismos que cumplen criterios específicos de magnitud, localización y potencial de daño. Muchos temblores pequeños o lejanos no activan el sistema.

6. ¿Se pueden predecir los sismos en México?

No es posible predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo. Lo que sí se puede hacer es evaluar la peligrosidad sísmica de una región y fortalecer la prevención y la preparación.

7. ¿Qué debo tener en mi mochila de emergencia?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, pilas extra, botiquín de primeros auxilios, medicamentos de uso personal, silbato, copia de documentos importantes, dinero en efectivo y cargadores para dispositivos móviles.

8. ¿Es seguro permanecer dentro de un edificio durante un sismo?

En la mayoría de los casos, sí, siempre que el edificio esté bien construido y no presente daños estructurales. Lo recomendable es replegarse en zonas seguras internas y evacuar solo cuando termine el movimiento y las rutas estén despejadas.

9. ¿Qué debo hacer si hay réplicas?

Mantener la calma, seguir las mismas medidas de protección que durante el sismo principal, alejarse de estructuras dañadas y atender las indicaciones de protección civil.

10. ¿Dónde puedo consultar los últimos sismos en México?

En el sitio oficial del Servicio Sismológico Nacional y en las plataformas de protección civil federal y estatales, que publican información actualizada sobre los sismos registrados en el territorio nacional.