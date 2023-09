¡No puedes perderte el combate! Este sábado 30 de septiembre, el Canelo Álvarez pelea contra Jermell Charlo en un enfrentamiento donde ambos pondrán sus 4 cinturones en juego, para coronarse como campeones indiscutidos en las 168 libras. Será la primera vez que el boxeador estadounidense pelee en esta categoría, donde pondrá en juego su reputación ante uno de los mejores libra por libra del mundo. Aquí te dejamos con los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas el evento desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿A qué hora empieza la cartelera estelar del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

Previo al inicio de la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo habrán una serie de peleas que animarán el espectáculo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Las estelares empiezan desde las 18:00 horas del Centro de México o 2:00 a.m. del domingo 1 de octubre para España. Recuerda seguir tu programación local para que no te pierdas ni un solo combate de la noche.

¿A qué hora pelea el Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

El famoso ‘ring walk’ de Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo está programado para el siguiente horario:

En México, desde las 21:00 horas.

En Estados Unidos (tiempo del este), desde las 23:00 horas.

En Perú, Colombia y Ecuador, desde las 22:00 horas.

En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, desde las 00:00 horas del domingo 1 de octubre.

En España, desde las 5:00 horas del domingo 1 de octubre.

¿En qué canales ver la transmisión del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo?

Para ver la transmisión de la pelea del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo tienes varias opciones dependiendo de tu ubicación: en México será vía TV Azteca o Canal 5 en señal abierta, mientras que TUDN lo pasará en señal de paga; en Estados Unidos y España será por suscripción vía Showtime PPV; en Latam lo verás vía Star Plus o ESPN Knockout.

Cabe destacar que en México, la transmisión de TV Azteca iniciará desde las 20:30 horas del Centro de México, mientras que en Canal 5 de Televisa lo harán inmediatamente después de finalizar el Clásico Capitalino de América vs. Pumas (pasada las 20:45 horas).

Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: historial de sus peleas

Jermell Charlo tiene 33 años y en 16 años como boxeador profesional (debutó en 2007), cuenta con un total de 37 peleas. Ha ganado en 35 ocasiones, 19 por la vía del nocaut y cuenta con un empate (en 2021 contra Brian Castaño) y una derrota (contra Tony Harrison en 2018). Actualmente cuenta con los títulos del Consejo Mundial, Organización Mundial, Federación Internacional y Asociación Mundial, obteniéndolos en el 2022 cuando venció al argentino Brian Castaño.

Por su parte, el Canelo Álvarez es profesional desde el 2005 y tiene la misma edad que Charlo, 33 años. Cuenta con un récord profesional de 59 victorias, 2 empates y 2 derrotas (ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol). Su último triunfo fue por decisión unánime contra John Ryder, peleador británico al que venció en una recordada pelea en el Akron de Guadalajara, su ciudad natal.

Cartelera completa del Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

Canelo Álvarez contra Jermell Charlo; Por los títulos súper medianos del CMB, OMB, AMB y FIB de Álvarez

Jesús Ramos Jr. contra Erickson Lubin; peso mediano ligero

Yordenis Ugás vs. Mario Barrios; Por el título vacante interino de peso welter del CMB

Elías García vs. Armando Reséndiz; Peso medio

Frank Sánchez contra Scott Alexander; De peso pesado

Gabriel Valenzuela contra Yeis Gabriel Solano; Súper ligero

Terrell Gausha contra KeAndre Leatherwood; Peso medio

Oleksandr Gvozdyk contra Isaac Rodrigues; Peso semipesado

Curmel Moton vs. Ezequiel Flores; peso súper pluma

Justin Viloria vs. Ángel Barrera; peso súper pluma

Bek Nurmaganbet contra Abimbola Osundairo; peso súper mediano

