Con una trayectoria llena de logros y éxitos tanto en Europa como en la MLS, Carlos Vela ha mencionado en diversas ocasiones que está consciente de que la hora de su adiós como profesional se acerca. En una entrevista con Felipe Cárdenas para The Athletic, el delantero de 34 años expresó su deseo de retirarse a su manera y en el momento indicado. Asimismo, reconoció que ya no puede engañarse pensando que jugará por muchos años más, y cada temporada evalúa su cuerpo y su mente para continuar en el deporte que ama. El capitán y dorsal ‘10′ de LAFC también habló sobre su decisión de dejar la Selección Mexicana, indicando que quiere terminar su carrera en buen nivel y no ser forzado a retirarse debido a limitaciones físicas.

“Quiero terminar (mi carrera) bien. No quiero que me dejen ir porque ya no puedo jugar. Si mi mente y mi cuerpo no están al cien por ciento, me haré a un lado y dejaré que otros intervengan. Siempre lo he tenido claro. Sé que llegará pronto”. mencionó Vela.

Carlos Vela jugó con el Arsenal de Inglaterra y con el Real Sociedad de España. (Foto: AFP)

El futbolista, quien ha sido fundamental en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, mencionó que ha contribuido al desarrollo del juego en ese país y se siente parte de todo lo que se ha construido en la MLS. Desde su llegada a la liga estadounidense, Vela ha dejado una huella importante, siendo reconocido por jugadores como Antoine Griezmann y llevando a su equipo, LAFC, a alcanzar títulos importantes.

Si bien no tiene una fecha exacta para su retiro, Vela aseguró que esta etapa de su carrera es la recta final. El atacante disfruta cada partido al máximo y tiene claro que tomará decisiones pensando en lo mejor para su familia y para él mismo. Con eventos importantes en el horizonte como la Copa América 2024, el nuevo Mundial de Clubes en 2025 y la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026, Carlos Vela se despide del fútbol con un legado de impacto en el crecimiento del deporte en Estados Unidos.