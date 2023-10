No cabe duda que el presente de Santiago Giménez lo coloca como uno de los mejores delanteros de México. El delantero debutó en Champions League (no jugó los dos partidos por una sanción de Europa League) y anotó el primer gol del partido para Feyenoord vs. Lazio. En un choque válido por el Grupo E, tuvo la oportunidad de ‘guerrear’ el balón entre los defensas y así consiguió quedarse con la posesión del balón para disparar y vencer la portería rival.

El delantero anotó a los 27 minutos tras una escapada y definió por encima del portero del conjunto italiano, pero la jugada fue revisada a instancias del VAR y finalmente quedó anulada, por lo que el partido continuó 0-0. La frustración parecía ser notoria por parte del ‘Chaquito’, quien no dejó de generar peligro en arco contrario.

Pero a los 31′, es decir cuatro minutos después, el mexicano tuvo su revancha: recibió de espaldas en el borde del área y la medialuna, giró rápidamente y sacó un remate potente de zurda al palo derecho del arquero. De esta manera, explotó de alegría, corriendo junto a sus compañeros.

El estadio de Feyenoord estalló de la emoción luego de ver cómo Giménez abría el marcador, anotado por primera vez en Champions, ante uno de los rivales directos para clasificar a la siguiente etapa. Sobre el final de la primera parte, Ramiz Zerrouki estiró la ventaja y se fueron al descanso 2-0.





Roy Makaay opinó sobre Santiago Giménez

En su visita a las oficinas de ESPN México, Roy Makkay, histórico jugador de Países Bajos, habló sobre el presente del delantero mexicano. Sin embargo, considera que a ‘Chaquito’ le falta demostrar su nivel en la Champions League para dar el salto a un mejor club.

“(Le falta) Meter goles en Champions porque es una plataforma muy importante para los clubes porque juega contra los mejores y el Feyenoord fue campeón el año pasado y él ayudó mucho con muchos goles y este año, en la liga va muy bien con muchos goles, pero ahora tiene que meter los goles también en la Liga de Campeones. Es muy joven y queda tiempo para hacer el siguiente paso en su carrera y que seguro que va a ser. No sé si es ahora en invierno o en verano, ya veremos”.





