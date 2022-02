Javier Hernández cerró la pretemporada de Los Angeles Galaxy de gran forma. El popular ‘Chicharito’ firmó un doblete en el último juego de preparación de su equipo, ante DC United del peruano Edison Flores, previo al comienzo de una nueva temporada de la Major League Soccer (MLS).

El delantero azteca se encargó de firmar el 1-1 parcial al minuto 26, luego de una buena definición, con un remate rasante. El segundo gol en la cuenta personal de Hernández llegó a los 74, para decretar el 2-2 definitivo en el Dignity Health Sports Park.

Desde la cuenta de Twitter del cuadro angelino, celebraron los goles del atacante de 33 años y le enviaron mensajes a la selección de México. “Hi, hola, ¿cómo están o qué, selección mexicana?” y “hola, selección mexicana”, fueron las leyendas de las publicaciones.





Gol de 'Chicharito' Hernández para el 2-2 de Galaxy vs. DC United. (Video: LA Galaxy)

Para DC United, anotaron Steve Birnbaum y el ecuatoriano Michael Estrada. En el equipo de la capital de Estados Unidos, ‘Orejas’ Flores arrancó como titular y, al igual que ‘Chicharito’, quedó listo para el inicio de la liga norteamericana, programado para el siguiente fin de semana.

Los mensajes de Los Angeles Galaxy a la selección de México.

‘Chicharito’ sueña con volver a la selección

Es el máximo goleador de la historia de la selección de México, con 52 anotaciones, pero por decisión del entrenador Gerardo Martino, Javier Hernández no forma parte de las convocatoria del ‘Tri’ ya desde hace mucho. Pese a ese escenario, el ‘Chicharito’ no pierde la esperanza de volver.

“No es que esté harto o no. Seguiré haciendo lo que está en mis manos como jugador de fútbol, hacerlo de la mejor manera, lo demás no está en mí, no es que esté harto ni cansado”, confesó el delantero que milita en Los Angeles Galaxy, en entrevista con ESPN.

El deportista de 33 años también confesó su sueño de ver a México llegar hasta el tan ansiado quinto partido en un Mundial y, por qué no, levantar el trofeo de campeón.

“Llevo unos años que soy un fanático más de la selección y que les deseamos lo mejor, que pueda clasificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y ojalá, como siempre lo dije cuando estaba siendo parte de la selección, que ahorita no estoy siendo tomado en cuenta, llegar al quinto partido y ser campeones del mundo, esté o no esté”, dijo.





