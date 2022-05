Una pesadilla total es la que vive Genoa en la presente temporada y no parece levantar cabeza porque se encuentra en zona de descenso muy cerca de caer en la Serie B para despedirse de la primera división en Italia. Por esta razón, el defensa mexicano Johan Vásquez podría ser de los primeros en irse con la finalidad de quedarse en la máxima categoría con equipos que disputarán torneos internacionales.

La pésima temporada del equipo no se ve reflejada en el accionar del mexicano que sí ha brillado de manera individual por lo que no pasa desapercibido en otros equipos de la Liga. De acuerdo a la información proporcionada por Soy Calcio, Atalanta y Lazio son los primeros interesados en contar con los servicios del ex jugador de Pumas que fue formado en la misma cantera.

Vásquez tiene contrato hasta 2026 con el Genoa pero un posible descenso podría abrirle las puertas a varios jugadores para sanear las finanzas del club. Según el portal Transfermarkt, el medallista de bronce está valuado en 4 millones de euros a sus 23 años.

La salida del mexicano tampoco va a ser fácil porque, a pesar que busca su cambio de club en verano, Genoa estaría cambiando de planes según informó KeryNews. La directiva ve en Vásquez un gran prospecto, por lo cual no lo vendería en la próxima ventana de traspasos, ya que quieren que sea uno de los pilares de la reconstrucción del equipo para regresar a la Serie A un año después.

Recordar que hace unos meses el Genoa fue comprado por el grupo estadounidense ‘333′, el cual invertiría en fichajes para poder no pasar mucho tiempo en segunda división. Los próximos meses serán vitales para conocer el futuro del ex jugador de Pumas.

