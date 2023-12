Inicia la segunda fase del Mundial de Clubes 2023. León, representante de la Concacaf, chocará ante el Urawa Red Diamonds, campeón de la Champions League de Asia. El duelo de León vs. Urawa EN VIVO y EN DIRECTO se vivirá este viernes 15 de diciembre desde las 8:30 a.m. del Centro de México y no va en TV abierta, pues únicamente estará disponible en ViX Premium o FIFA+, siendo estos los únicos canales que van a pasar el torneo en México. Aquí te llevamos el minuto a minuto y no te pierdas todas las incidencias del partido.

León vs. Urawa Red: mira la transmisión del Mundial de Clubes 2023 (Video: Twitter)

León vs. Urawa Reds: posibles alineaciones

Cota; Tesillo, Moreno, Frías, O. Rodríguez; J. Rodríguez, Mena, Sánchez; Romero, López y Viñas. Urawa Reds: Nishikawa; Sakai, Scholz, Hoibraten, Ogiwara; Okubo, Iwanami, Iwao, Ito; Sekine, Koroki, Kanté.