Manchester City vs. Wolves EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 11 de noviembre en el Etihad Stadium por la fecha 16 de la Premier League a partir de las 7:30 a. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de ESPN, Star Plus y Sky Sports. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Los ‘Ciudadanos’ se ubican en la primera ubicación con 35 unidades y solo le lleva un punto de ventaja a su más cercano perseguidor que es el Liverpool. Por esa razón, está obligado a ganar para poner repuntarse y consolidarse en la cima hasta fin de año por lo menos.

En la fecha pasada, los dirigidos por Josep Guardiola vencieron por 3-1 al Watford y además, suma cinco encuentros sin conocer la derrota en el torneo local. Sin embargo, a mitad de semana perdieron 2-1 ante el Red Bull Leipzig por la fase de grupos de la Champions League. Pese a al derrota, pasaron a octavos de final en primer lugar.

Por esa razón, Manchester City espera reivindicarse ante su hinchada y regalarle un triunfo. Además, el club está motivado pues el el ‘Pep’ fue elegido como el mejor entrenador del noviembre en la Premier por décima vez.

Bernardo Silva es una de las principales cartas de goles, luego de marcar seis anotaciones en los últimos ocho partidos de Premier League.

Manchester City vs. Wolves: horarios

Perú: 7:30 a. m.

Ecuador: 7:30 a. m.

Colombia: 7:30 a. m.

México: 6:30 a. m.

Argentina: 9:30 a. m.

Uruguay: 9:30 a. m.

Chile: 9:30 a. m.

Manchester City vs. Wolves: canales

Perú: ESPN

Ecuador: ESPN

Colombia: ESPN

México: Sky Sports

Argentina: ESPN

Uruguay: ESPN

Chile: ESPN.

Por su parte, Wolves, que marcha en el octavo puesto con 21 unidades, llega a este partido tras caer por 1-0 ante el Liverpool. Ante los ‘Citizens, los ‘Lobos’ buscan volver a la senda del triunfo luego de tres encuentros sin conocer de victorias (dos empates y una derrota).

Pese a que en las últimas fechas, el equipo no pasa por un buen momento, los hinchas reconoce el trabajo de Bruno Lage en la dirección técnica. Los aficionados esperan que el club de sus amores clasifique al menso a un torneo internacional.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 2 de marzo de este año. Los ‘Celestes’ golearon por 4-1 con anotaciones de Dendoncker (en contra), Gabriel Jesús (doblete) y Mahrez. Coady descontó para Wolves.

Manchester City vs. Wolves: probables alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes, Joao Cancelo, Laporte, Rúben Días y Kylie Walker, Bernardo Silva, Rodri, Gundogan, Raheem Sterling, Foden y Grealish.

Wolves: José Sá, Kilman, Coady y Saiss, Nelson Semedo, Rúben Neves, Joao Moutinho, Ait Nouri, Adama Traoré, Hwang y Raúl Alonso Jiménez.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.