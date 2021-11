Marcelo Flores, uno de los jugadores revelación del torneo, anota el primer gol de México para el 1-0 vs. Estados Unidos en la Revelations Cup Sub-20.

No es una promesa, es una realidad. Marcelo Flores viene teniendo una destacada participación con la Selección de México en el torneo Revelations Cup Sub-20 y esta vez se hizo presente en el marcador ante Estados Unidos para abrir el marcador en el inicio del encuentro. El actual jugador del Arsenal desbordó por derecha y venció al arquero.

Por si fuera poco, el jugador viene siendo buscado para jugar por la Selección Mayor de México, aunque también podría ser parte del equipo mayor de Canadá debido a que posee dicha nacionalidad. El joven delantero celebró con una pirueta el tanto del partido.

Marcelo Flores y la posibilidad de jugar en la selección mayor

El jugador, que ha mostrado un gran talento en el certamen Sub-20, nació en Georgetown, Canadá y por esa razón tiene diversas opciones. Su brillo en Celaya lo llevó también a anotar un gol el último sábado ante Brasil. Para él, todavía nada esta definido aunque se sienta cómodo.

“Para mí estoy contento y cómodo con la selección y me la paso muy bien con todos, pero sigo abierto, no sé el futuro, pero estoy contento con México ahorita”, reconoció Flores en entrevista con W Deportes donde reconoció que todavía no tiene algo 100% definido.

Otro detalle que resaltó en la entrevista es que, el futbolista de Arsenal, ya tuvo la oportunidad de charlar con el entrenador de la Selección de Canadá y su padre tiene constante contacto con Gerardo Martino que dirige a la Selección de México. El tiempo le dará una respuesta.





