De principio a fin, el ‘Tri’ dominó el encuentro que lo sentenció desde el inicio el partido, gracias a los goles de Henry Martín, un espectacular tanto de Luis Chávez y otro Roberto Alvarado, para la goleada (3-0) de la selección azteca ante Jamaica.

Desde el inicio, la escuadra mexicana dejó en claro su determinación por conseguir la victoria. Con la ventaja a su favor, el equipo dirigido por Jaime Lozano mostró un juego sólido y dinámico, manteniendo el control del balón y generando oportunidades de peligro constantes.

México buscara su Copa Oro número 12

Al final del encuentro, el técnico de la Selección Mexicana, Lozano, expresó “No tengo más palabras que agradecer a los jugadores por la confianza, la manera en que se entregan y siguen los planes de partido. Es increíble el equipo y se los dije: ‘el trabajo en equipo es una decisión más que a una virtud”’.

Ademas, dio crédito a su defensa “Estoy feliz, lo que más me gusta es no recibir goles. Hoy supimos resolver y tener esa contundencia, no hay un rival sencillo, estamos a un paso del objetivo, pero viene lo más bonito, donde queremos estar”.

El próximo domingo, México se enfrentará en la final de la Copa Oro a Panamá, selección que sorprendió al vencer al equipo de las barras y las estrellas. Los Ángeles será el escenario en el que ambos equipos buscarán consagrarse como campeones del torneo.

La afición mexicana se encuentra expectante y emocionada, confiando en que su selección brindará un gran espectáculo en la final y luchará con determinación por levantar el trofeo. El duelo entre México y Panamá promete ser apasionante, y ambos equipos saldrán a la cancha con el objetivo de dejarlo todo en busca de la gloria.





