El último juego en el año para ambas selecciones. México vs. Colombia se verán las caras este fin de semana en un amistoso internacional FIFA que se disputará en la ciudad de Los Angeles, siendo el sexto enfrentamiento amistoso en un campo neutral para aztecas y cafeteros. Eso sí, no contarán con sus principales figuras, debido a que no es una fecha FIFA oficial, por lo que los clubes no están en la obligación de ceder a los jugadores. Aquí te contamos cuándo juegan, a qué hora será el duelo y en qué canal podrás ver este partido.

¿Cuándo juegan México vs. Colombia el amistoso?

El duelo de México vs. Colombia se jugará el próximo sábado 16 de noviembre. El duelo amistoso internacional está programado para llevarse a cabo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de la ciudad de Los Angeles, California. Será un nuevo amistoso del ‘Tri’ lejos de tierras aztecas, pero donde seguramente actuará de local por la gran cantidad de mexicanos en los Estados Unidos.

México vs. Colombia: ¿a qué hora juegan el partido?

La transmisión del partido de México vs. Colombia va a partir de las 18:00 horas del Centro de México o 19:00 horas de todo Colombia. Recuerda que en Los Angeles el partido iniciará a partir de las 16:00 horas y te recomendamos estar atento a tu programación local para que no te pierdas el minuto a minuto de este importante amistoso, el último del año para ambas selecciones.

Revisa los horarios y canales de transmisión de México vs. Colombia (Foto: Agencias)

México vs. Colombia: ¿en qué canal ver el amistoso?

La transmisión del juego de México vs. Colombia en el territorio mexicano está a cargo de TUDN en señal de paga, mientras que en TV abierta va por Canal 5 y Azteca 7. En Colombia el partido podrá ser visto a través de GOL Caracol y Canal RCN.

Estos son los únicos canales oficiales que pasará el partido amistoso desde Los Angeles, en donde mexicanos y colombianos medirán fuerzas.

México vs. Colombia: historial de enfrentamientos

Será el sexto partido amistoso internacional que México y Colombia disputen en un campo neutral, con 4 victorias para la selección colombiana y tan solo un empate. En el total de amistosos, han sido 23 enfrentamientos con 5 victorias para Colombia y 9 para México, con un total de 9 empates.

