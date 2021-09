Guillermo Ochoa se mostró conforme con el rendimiento de la selección mexicana luego de los tres partidos disputados en las Eliminatorias Qatar 2022. El guardameta del ‘tri’ asegura que estaba presupuestado obtener los tres puntos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá por que los dos últimos son rivales directos.

“Históricamente las eliminatorias siempre son complicadas, son difíciles. No es fácil venir a jugar a Centroamérica de visita. Yo creo que si desde antes nos hubieran dicho que íbamos a sacar siete puntos de nueve lo hubiéramos firmado. El día de hoy (ante Panamá) nos costó en la primera parte agarrar el balón, tener el control del juego, adaptarnos a la cancha y en la segunda mitad el equipo mejoró bastante en la circulación, en la posesión, tuvimos más llegada y disparo a gol”, mencionó Ochoa.

‘Memo’ no dudó en destacar que hay jugadores disputando su primera Eliminatoria y eso influye también en el proceso de clasificación. Para él, exigir resultados rápidamente puede ser algo apresurado. Además, ir a Panamá siempre es un campo difícil de afrontar.

“Hay que anotar que hay mucha gente que está jugando su primera eliminatoria, que no es fácil. No sabían lo que es jugar con este tipo de ambiente, de clima, el calor que hace, la humedad, la cancha que no estaba tan bien, los arbitrajes que ya los conocemos, de México, sobre todo al árbitro del día de hoy, pero así va a ser. Va a ser importante ganar siempre local en el Azteca”, apuntó.

Respecto a la jugada del gol, todo fue muy rápido para el guardameta que no vio venir a los jugadores de Panamá. Rolando Blackburn anotó el 1-0 parcial tras una jugada de Alberto Quintero. Los ‘panas’ dominaron el primer tiempo, pero México supo reponerse en el segundo.

“Fue una jugada rápida de ellos. Un centro que cruza el área, se la tocan a un jugador y un centro de estos diagonales hacia atrás, complicado porque yo no la puedo dejar pasar, tengo que atajarla y cortarla; no estoy viendo lo hay atrás de mí. Son de esas jugadas difíciles para los porteros, en la que uno no puede quitarle la mano, hay que taparla y la siguiente jugada es una parte accidental del juego, no pasa nada”, dijo el arquero.

La próxima fecha FIFA de Eliminatorias será en octubre y esta vez si contarán con la presencia de Gerardo Martino en el banco de suplentes ya recuperado de su operación. Los rivales son: Canadá, Honduras y El Salvador.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR