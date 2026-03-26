Comienza la cuenta regresiva para el Mundial 2026. México, que busca convencer a sus hinchas antes de la cita mundialista, sostendrá un buen amistoso ante su similar de Portugal, que no contará con Cristiano Ronaldo. Revisa todos los detalles para que no te pierdas este partido a disputarse en el Estadio Azteca.

Este encuentro forma parte de la preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026, donde debutará el próximo 11 de junio en el México vs. Sudáfrica. Portugal llega tras concluir su preparación en Lisboa y trasladarse a Cancún para adaptarse antes de viajar a la capital mexicana, evitando el impacto de la altura.

México trabajó en el Centro de Alto Rendimiento con plantel completo, en sesiones de espacios reducidos y ejercicios de posición. Uno de los focos está en Álvaro Fidalgo, quien tuvo su primer entrenamiento tras recibir la nacionalidad mexicana. El mediocampista entró en la convocatoria en un contexto de bajas por lesión, lo que abre competencia en el medio campo.

También resalta el regreso de Guillermo Ochoa, quien busca un lugar rumbo a su sexta Copa del Mundo, y la recuperación de Alexis Vega, quien ya entrena sin restricciones tras superar una lesión de rodilla. En ataque, el equipo tendrá como referencia a Raúl Jiménez, acompañado por opciones como Julián Quiñones, Germán Berterame y el joven Armando ‘Hormiga’ González.

Por otro lado, Portugal, dirigido por Roberto Martínez, no contará con su principal figura, Cristiano Ronaldo, debido a molestias musculares. A esta ausencia se suman varias bajas importantes dentro del esquema titular pensando en la Copa del Mundo: Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leão y Rodrigo Mora

En su lugar, Portugal convocó a Ricardo Velho como portero y reforzó su ataque con Paulinho, delantero del Toluca que se integrará directamente en México. Además, algunos jugadores como Pedro Gonçalves y João Neves realizaron trabajo de recuperación física previo al viaje.

Portugal vs México se enfrentaron en la Copa Confederaciones 2021. (Foto: EFE)

México vs. Portugal: horarios del partido

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m.

México vs. Portugal: canales de TV

El encuentro entre México vs. Portugal se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Desde México, el choque se transmitirá a través de las señales de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y ViX Premium. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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