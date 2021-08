La Selección de México no pudo ante Brasil en el duelo por las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La ‘Canarinha’ se impuso en la tanda de penales por 4-1 ante los de Jaime Lozano, técnico de la Sub 23 del ‘Tri’, que tiene una racha negativa en esta instancia: tres de cuatro perdidas.

A pesar de que el combinado nacional mexicano logró ubicarse dentro de los cuatro mejores equipos de la cita olímpica, unas estadísticas han dejado un mal sabor al trabajo que viene haciendo el estratega con el tricolor juvenil.

Como bien sabemos, la Sub 23 cayó derrotada en las ‘semis’ de las Esperanzas de Toulon 2019 en la tanda de penales ante Japón. Del mismo modo, este episodio volvió a vivirse en los Juegos Panamericanos del mismo año, donde fueron vencidos por Honduras.

En el Preolímpico de la Concacaf en 2020, Lozano pudo lograr acceder a la final tras derrotar a Canadá. Eso sí, en aquel torneo se coronó como campeón tras vencer al equipo hondureño.

Sin embargo, tras la derrota ante Brasil en esta madrugada, el DT de la Sub 23 ha puesto en evidencia su racha negativa en las semifinales disputadas con México. Solo ha logrado ganar una de cuatro disputadas, lo cual ha dejado un saldo en contra que podría definir su futuro en el comando técnico del ‘Tri’.

México va por la medalla de bronce

Si bien es cierto, la Selección Mexicana fue retirada del camino por el oro, pero aún tiene la oportunidad de conseguir la presea de bronce en los Juegos de Tokio 2020. El viernes 6 de agosto a las 6:00 a.m. (hora peruana y local), la Sub 23 se enfrentará al perdedor entre España vs. Japón para conocer al tercer lugar de esta cita olímpica. No cabe duda, que Lozano y compañía lucharán para no irse con las manos vacías de Japón.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR