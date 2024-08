WhatsApp Plus v18.00 ha llegado a todos los dispositivos con sistema operativo Android. Sin embargo, si por alguna razón siempre has querido usar WhatsApp en un iPhone, el teléfono inteligente de Apple, el mod no oficial tiene la solución para ti.

WhatsApp Plus es un mod desarrollado por programadores independientes y se caracteriza por ofrecer herramientas exclusivas que no encontrarás en la versión estándar de WhatsApp. Los usuarios pueden personalizar la interfaz, enviar mensajes a muchas más personas, ocultar la información de estado, programar mensajes y mucho más.

Dentro de las novedades que trae el aplicativo, está la función “Estilo iPhone” y permite a los usuarios imitar la interfaz del sistema operativo iOS. También pueden modificar la interfaz con diversos estilos, controlar la visibilidad del “en línea”, enviar archivos de mayor tamaño y agregar un segundo número a la cuenta.

Hacer la instalación de WhatsApp Plus es sencilla. Una vez que completes el proceso encontrarás la opción de convertir tu ventana de chat en el de un iPhone en el menú de ajustes del APK.

Instala WhatsApp Plus v18.00 en tu smartphone

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v18.00 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Cómo no ser baneado de WhatsApp

Meta puede enterarse de que usas WhatsApp Plus cuando abusas de las herramientas exclusivas del mod para hacer spam o si eres reportado por los usuarios de WhatsApp. Usuarios experimentados del mod en Reddit explicaron abusar de funciones como la mayor capacidad para enviar archivos más pesados, congelar la última hora de conexión, leer los mensajes y estados eliminados, y programar tus respuestas pueden ponerte en la mira de Meta.

Así consideres las protecciones antiban de WhatsApp Plus, Meta puede suspender temporal o permanentemente tu cuenta. Notarás que tu cuenta de WhatsApp está suspendida si es que, al abrir la aplicación, recibes el siguiente mensaje: “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”. Si es tu caso, aquí te contamos qué deberías hacer.

Más datos interesantes de WhatsApp Plus