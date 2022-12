En cada acertijo visual que hemos dado a conocer has tenido una tarea distinta. Esta vez, el desafío de esta nota consiste en localizar la palabra ‘TREGUA’ en la imagen. Tienes que prepararte antes de comenzar a buscarla porque el 96 % de participantes no pudo cantar victoria. ¡Ojo con eso!

¿Qué es lo que está a tu favor en esta prueba? Pues el hecho de que no hay un límite de tiempo establecido. Eso debes aprovecharlo. No vas a jugar contra el reloj. La paciencia, en ese sentido, es muy importante. Si la pierdes, será muy difícil que acabes diciendo “lo logré”.

La clave del éxito ya la sabes. Te hemos informado todo lo que necesitabas saber para que te vaya bien en el acertijo visual. Ahora tú tienes que decidir si sigues o no nuestras recomendaciones. La pelota está en tu cancha. Tú ve lo que haces con ella. Ahora sí, ¡vamos!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Hay varias letras en la imagen del acertijo visual. Es por eso que encontrar la palabra ‘TREGUA’ no es algo fácil de hacer. De hecho, como ya lo hemos indicado, la mayoría de participantes no pudo hallarla. Tu misión no es imposible, pero deberás esforzarte al máximo para superar el desafío.

¿Eres capaz de hallar la palabra ‘TREGUA’ en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Como siempre lo hemos dicho, todo esto es un juego, por lo que no debes sentirte mal si perdiste en este acertijo visual. No siempre se puede ganar. Si fallaste en el desafío y quieres saber dónde está exactamente la palabra ‘TREGUA’, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘TREGUA’. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te quitará el aburrimiento. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden localizar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

