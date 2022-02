Dile “adiós” al aburrimiento sumándote al reto viral que te damos a conocer ahora mismo. El acertijo visual consiste en ubicar el anillo de bodas en la imagen que acompaña esta nota. El detalle es que debes encontrarlo en solo 5 segundos.

Debido al mencionado límite de tiempo, no cualquiera es capaz de cantar victoria en el desafío, que fue creado por genial.guru. Esa situación no deja de ser comentada en Facebook y otras redes sociales por usuarios de distintas partes del mundo.

Para decir “lo logré” debes de aprovechar al máximo esos 5 segundos. ¿Cómo? Observando detenidamente la ilustración del acertijo visual. Sí, no hay de otra. Concéntrate. No pienses en otra cosa que no sea el reto viral y podrás superarlo.

Imagen del reto viral 2022

¿Eres capaz de encontrar el anillo de bodas en esta ilustración? Tienes 5 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

Si llegaste a este punto de la nota probablemente sea porque no pudiste encontrar el anillo de bodas en la imagen. Si es así, no te sientas mal. A continuación podrás saber dónde se ubica exactamente. Recuerda que esto es un juego. Se puede ganar como también perder.

Aquí está el anillo de bodas. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.