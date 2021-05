Hay pocas oportunidades de resolver este acertijo visual si es que no tienes experiencia previa. Ten en cuenta que las formas y figuras pueden hacerte dar la idea de que todas son iguales, o que no está el perrito que debes buscar. Busca ahora a ese ‘cachorrito’ para el que no cuentas con más de 10 segundos y cuyo reto viral se ha tumbado a millones de usuarios en redes sociales.

En estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), donde millones de usuarios hicieron de las redes sociales el espacio confortante para escapar de lo difícil que está la situación en la vida real, los retos virales acapararon la atención de aquellos que buscaron, además, mejorar sus aptitudes y conocimientos. Aquí, solo tienes una respuesta y también un tiempo límite.

¿De qué va este nuevo acertijo visual que está dando la hora en Facebook y demás redes sociales? Pues la pregunta es sencilla: ¿dónde está el perro escondido entre los gatos? La respuesta no es tan sencilla, aún menos cuando el límite de tiempo solo te da un espacio de 10 segundos desde que miras la imagen completa que te mostraremos a continuación.

Ubica al perro oculto entre los gatitos de este reto viral de Facebook. (Imagen: Los 40)

Ahora que ya viste la imagen por completo, ¿lograste ubicar el perro entre los gatos? Hay solo dos respuestas para este tipo de desafíos, siendo uno de ellos ‘Sí’ y el otro ‘No’. ¿En qué nivel estás tú? Si diste con la solución, bienvenido sea, pero si no lograste responder adecuadamente, te brindamos unos 10 segundos más para que puedas encontrar la respuesta por ti mismo.

¿Te fueron suficientes los 10 segundos de más que te brindamos? ¿Necesitas más tiempo? De antemano, te decimos que no cumpliste con nuestras expectativas, pero que te comprendemos. Era tan complicado que seguro estás a la espera de que te brindemos la solución. Ojo, una vez que conozcas la respuesta, sabrás que era más sencillo de lo que imaginabas.

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: aquí encuentra al perro oculto entre los gatitos de este reto viral de Facebook. (Imagen: Los 40)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

