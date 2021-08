Si divertirte quieres, participar en un acertijo visual debes. El que motivó esta nota ha destacado en redes sociales como Facebook por su nivel de dificultad. Lo que tienes que hacer es encontrar las mascarillas rotas en una imagen.

Para serte honestos, el 96 % de participantes no pudo superar este reto viral. Y es que a simple vista da la impresión de que todos los cubrebocas están en perfecto estado, pero no es así. La clave está en prestar atención a los detalles.

Como no hay un límite de tiempo, busca con calma. No te desesperes. Recuerda que los desafíos solo tienen como objetivo divertir a las personas. Este no es la excepción. ¡Pasa un buen rato poniendo a prueba tu visión!

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de hallar los cubrebocas rotos en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay dos mascarillas rotas en la imagen. Hallarlas no es nada fácil de hacer. Eso ya te lo hemos dicho líneas arriba. Si tuviste problemas para ubicarlas, te informamos que aquí abajo podrás saber dónde está cada una.

Aquí están las mascarillas rotas. (Foto: Noticieros Televisa)

Este reto viral fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Para muchos usuarios, el hecho de que sea complicado de superar, lo vuelve una excelente alternativa de entretenimiento.

