Son muchos usuarios en Facebook que aseguran que los test viral de personalidad se han convertido en el contenido más divertido de las redes sociales. Y es que estos test psicológicos pueden mostrarnos detalles sobre nuestra personalidad o situación emocional, con simplemente responder una pregunta con sinceridad.

Es necesario recordar que a raíz de la pandemia, las personas que cumplieron la cuarentena en casa buscaron distintas maneras de divertirse desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te mostramos la ilustración. En la imagen se pueden apreciar diferentes elementos. Simplemente tienes que responder cuál es la figura que llamó más tu atención, y así estarás más cerca a la respuesta.

Cuando ya hayas realizado tu elección, conocerás el significado de cada figura lo que que implicaría en tu vida. Debemos indicarte que tienes que ser sincero, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas. ¿Estás listo? Aquí está la imagen.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Responde qué ves primero en la imagen y conocerás aspectos sobre tu personalidad. | Foto: namastest

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

El rostro de un anciano

Para evolucionar, su espíritu debe ofrecer y recibir amor. El mundo necesita ese sentimiento. Las personas se están volviendo más frías y distantes, sufren solas , pero las cosas no tienen por qué ser así. Algunos espíritus, como el tuyo, han sido enviados aquí para volver a enseñar a las personas cómo amar para transformar sus vidas con ese sentimiento y brindar poderosos intercambios de ese sentimiento, asegurando que todos tengan la dosis diaria de amor necesaria para vivir con alegría y confianza.

Una mujer sentada

Tu espíritu tiene la misión de encontrar la verdadera felicidad para que pueda evolucionar. Desde hace algún tiempo vagabundea por la Tierra, vive las experiencias más diversas y busca lo que realmente le trae felicidad y la completa. Sin embargo, aún no se ha encontrado la respuesta. Tienes que encontrarte a ti mismo, encontrar lo que te interesa y dedicar tiempo a lo que es bueno para ti. Así, gradualmente, la felicidad comenzará a revelarse. No te prives de todo lo que tu espíritu realmente desea, será fundamental que encuentres tu mejor vida.

Un hombre con una capa

La misión de tu espíritu en la Tierra es difundir la generosidad, te hará evolucionar. Siempre te has identificado como una persona generosa y empática, que no ve ningún problema en salir de su camino para traer luz y alegría a los demás. Las desilusiones provocadas por la ingratitud en ocasiones te han hecho cuestionar tus actitudes, pero nunca has podido abandonar tu esencia. Esto se debe a que tienes una misión. Abraza tu bondad, porque es tu gran meta en la vida y te traerá la plenitud que estás buscando. Tu buen corazón es una de tus mayores fortalezas.

Una mujer en la distancia

La misión que debe cumplir su espíritu en esta Tierra para evolucionar es consolar los corazones que sufren. No es de extrañar que siempre hayas sido una de las personas más presentes en los momentos tristes de quienes te rodean. Su misión es ayudar a otros a manejar su tristeza y encontrar alegría y ganas de vivir. Esta misión puede ser emocionalmente agotadora a veces, pero también te brinda mucha alegría y plenitud. Envía energía positiva y ayuda a dar esperanza a quienes te rodean.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

