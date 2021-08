¿Tienes tiempo libre y deseas divertirte? Perfecto. Acabas de llegar a la nota correcta. Aquí te damos a conocer un acertijo visual en el que debes encontrar los tocadiscos sin aguja en una imagen. ¡Ojo que solo un 2 % lo superó!

El nivel de dificultad que posee este reto viral es alto. De hecho, varios usuarios de Facebook y otras redes sociales han quedado sorprendidos. Lo que te podemos recomendar es que abras bien los ojos y prestes atención a los detalles.

No te desesperes. Busca con calma porque no hay un límite de tiempo. Por si no lo sabías, este acertijo visual es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Sí, no tiene mucho tiempo circulando en Internet.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la imagen y halla los tocadiscos sin aguja. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay dos tocadiscos que no tienen aguja en la imagen. Como ya te hemos dicho líneas arriba, hallarlos es una tarea muy complicada de hacer. Es por eso que decidimos compartirte la ubicación de cada uno. Solo mira aquí abajo.

Aquí están los tocadiscos sin aguja. (Foto: Noticieros Televisa)

Con los desafíos que abundan en Depor puedes decirle “adiós” al aburrimiento. Recuérdalo siempre. Nosotros tenemos varios acertijos visuales dispuestos a entretenerte. Dicho todo ello, ¡hasta la próxima!

