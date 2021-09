Participar en acertijos visuales se ha convertido en una de las actividades favoritas de muchos usuarios de Facebook y otras redes sociales. Ello a raíz de que cada reto viral brinda entretenimiento sano. En esta nota te damos a conocer uno que consiste en ubicar las botellas con menos refresco en una imagen. ¿Puedes hacerlo?

Para serte honestos, el desafío es muy difícil de superar. De hecho, el 98 % de participantes no pudo cantar victoria. Pero no te decimos eso para desanimarte, sino para que te prepares. No te confíes y abre bien los ojos.

Ten en cuenta que la clave para decir “lo logré” en este acertijo visual es observar detenidamente la ilustración. Juega a tu favor el hecho de que no hay un límite de tiempo, así que busca con calma. No te desesperes.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar las botellas con menos refresco en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay tres botellas con menos refresco en la imagen. Si no pudiste hallarlas, no hay problema. A continuación te indicaremos dónde se encuentran. Solo ve la ilustración que está aquí abajo. Nada más.

Aquí están las botellas con menos refresco. (Foto: Noticieros Televisa)

Por si no te has dado cuenta, el reto viral fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 3 de mayo del presente año. Si bien no es nuevo, no deja de causar sensación en Internet.

