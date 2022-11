Si un acertijo visual no ha sido resuelto por el 96 % de sus participantes, genera impacto en las redes sociales. Eso es un hecho. Te mencionamos ello porque el desafío que te traemos hoy posee esa estadística. ¿En qué consiste? Tienes que averiguar dónde está el labial rojo en la imagen. ¡Prepárate antes de comenzar a buscar!

¿Hay un límite de tiempo para encontrar el mencionado objeto en la ilustración que acompaña esta nota? No. En esta ocasión, hemos decidido no pedir a ningún usuario que la prueba sea superada en unos cuantos segundos. Eso tú debes saber aprovechar al máximo, pues realmente es una ventaja que no vas a tener todos los días.

Te recomendamos no busca el labial rojo estando de pie. Lo mejor será que lo hagas sentado, pero en un lugar donde te sientas verdaderamente cómodo. ¿Puede ser tu cama o el sofá de tu sala? Por supuesto que sí. Tú elige la mejor opción que tengas y no olvides divertirte. Solo queremos que la pases bien participando en el acertijo visual.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen de este acertijo visual podemos apreciar el interior de una casa. La propietaria de la misma ha perdido su labial rojo y necesita tu ayuda. ¿El objeto está en la sala comedor o en la cocina? Tú tienes que averiguar en qué parte se encuentra exactamente. ¡Vamos! ¡Abre bien los ojos!

¿Eres capaz de hallar el labial rojo en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Recuerda que tienes todo el tiempo del mundo para hallar el labial rojo. Pero si en caso ya te cansaste de buscar y quieres saber de una vez por todas dónde está exactamente, puedes mirar la siguiente imagen. Ahí se indica que el objeto se ubica dentro del tazón que está muy pegado a la caja de cereal.

En esta imagen se indica dónde está el labial rojo. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que siempre te va a divertir. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Ten en cuenta que algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

