Ya es fin de semana y queremos que te diviertas. El acertijo visual que te traemos ayudará a que eso pase. ¿En qué consiste? Tienes que hallar la palabra ‘PALA’ en la imagen. Si te confías, pierdes, ya que casi nadie ha sido capaz de superar este desafío.

Somos conscientes que a simple vista da la impresión de que en la ilustración solo hay palabras ‘PATA’, pero realmente no es así. Te darás cuenta de ello siempre y cuando prestes mucha atención a cada detalle. Recuerda que no hay un límite de tiempo en esta prueba, así que no te estreses.

Imagen del acertijo visual 2022

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘PALA’ en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Respuesta del acertijo visual

Siempre que damos a conocer un acertijo visual, compartimos la respuesta del mismo. Si en el desafío de esta nota no pudiste encontrar la palabra ‘PALA’, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘PALA’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

