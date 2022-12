El aburrimiento puede arruinar tu día y nosotros no queremos que eso pase. Necesitas divertirte y, por eso, te traemos ahora un acertijo visual. ¿Qué tienes que hacer? Solo ubicar la palabra ‘PAELLA’ en la imagen, pero teniendo en cuenta que debes hallarla en 4 segundos. ¿Crees que puedas realizar esa tarea?

Seremos honestos y directos contigo: muchas personas decidieron participar en el desafío, lo cual es estupendo. El detalle es que, hasta el momento, son pocas las que acabaron cantando victoria. Eso, evidentemente, deja en claro que la prueba no la puede resolver cualquiera. Debes prepararte antes de participar. Esa es la verdad.

No creas que los 4 segundos no son suficientes porque sí lo son. Solo asegúrate de estar sumamente concentrado(a) a la hora de empezar a buscar la palabra ‘PAELLA’. No te distraigas con nada. En tu cabeza solo tiene que estar el objetivo. Es ahora o nunca. ¡Ya sabes! ¡Te aconsejamos porque queremos que te vaya bien!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del acertijo visual? Realmente hay tantas palabras ‘BELLA’, que se puede llegar a pensar que son las únicas presentes en la ilustración. Pero no. La palabra ‘PAELLA’ también está presente. Ten en cuenta que debes ubicarla en solo 4 segundos. Si te pasas del tiempo establecido, no superaste el desafío.

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘PAELLA’? Tienes 4 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Como ya hemos indicado, los 4 segundos que se brindan son suficientes para hallar la palabra ‘PAELLA’, pero no te sientas mal si fallaste en este acertijo visual. El mundo no se acabará por ello. Lo importante es que te divertiste al participar. Aquí abajo sabrás en dónde está la mencionada palabra en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘PAELLA’. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que sí o sí te entretendrá. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Si estás con ganas de participar en otro acertijo visual, debes saber que hay bastantes en la página web de Depor. Claro está, no todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.