¿Te cansaste de buscar cosas? Pues déjanos decirte que en este acertijo visual no tienes que hallar absolutamente nada. Simplemente debes averiguar cuántos triángulos hay en la imagen que acompaña la nota. Si dices el número exacto, eres una persona muy inteligente. Sí, en serio. ¿Estás preparado(a) para participar en el desafío?

Cuando una prueba posee un límite de tiempo, lo indicamos en el primer párrafo. Como podrás darte cuenta, no hemos comentado que tienes que dar la cifra exacta de las mencionadas figuras geométricas en cuestión de segundos, así que no te la pases viendo el reloj. Puedes demorarte todo lo que quieras.

Si te preguntas de dónde salió el acertijo visual que te estamos presentando ahora, te contamos que es una creación de genial.guru. Actualmente, la imagen del desafío está circulando en varias redes sociales. Es todo un éxito, pues muchos usuarios, de distintos países, han asegurado que se han divertido al participar.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Eres capaz de averiguar la cantidad exacta de triángulos en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

En este punto de la nota no vamos a indicar otra cosa que no sea la cantidad exacta de triángulos en la imagen. Probablemente, diste la cifra exacta o tal vez no. Para que no haya tanto misterio, mira la siguiente ilustración y conocerás la verdad.

En esta imagen se indica la cantidad exacta de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que permitirá que tengas un día entretenido. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Las personas que tengan ganas de participar en otro acertijo visual deben saber que hay muchos en la página web de Depor. No todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser fáciles de superar, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.