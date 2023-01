Puedes hacer muchas cosas para divertirte, pero si lo que quieres es entretenerte sanamente y desde la comodidad de tu casa, tu mejor opción es sumarte al acertijo visual que te traemos hoy, el cual consiste en averiguar el número exacto de triángulos en la imagen. Ojo que solo un 7 % de participantes fue capaz realizar esa tarea, hasta el momento.

No te revelamos esa estadística para asustarte, sino para que te prepares como debe ser. Tienes que tomarte en serio la misión, a pesar de que esta solo corresponda a un juego. Si no lo haces, te será imposible cantar victoria en el desafío. Esa es la verdad. ¡No te confíes!

Hay algo que está a tu favor en este acertijo visual y es el hecho de que no se ha establecido un límite de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que posees todo el tiempo del mundo para averiguar la cantidad correcta de triángulos en la imagen que, si no te has dado cuenta, fue elaborada por genial.guru.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Puedes averiguar el número exacto de triángulos en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Pensar que el acertijo visual es fácil de superar es cometer un terrible error. Son pocas las personas que pudieron resolver el desafío. Es por eso que en este punto de la nota damos a conocer la cantidad exacta de triángulos. Mira la siguiente imagen para que sepas el número correcto de las mencionadas figuras geométricas.

En esta imagen se indica el número exacto de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que te entretengas sanamente. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden localizar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

