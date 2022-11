Los acertijos visuales son tan populares hoy en día que podemos encontrarlos en varias redes sociales. Pero en esta nota de Depor está el mejor de todos. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que identificar qué objeto no se repite en la imagen. La dificultad aumenta con el límite de tiempo: solo cuentas con 7 segundos para dar tu respuesta.

No se trata de una final de un Mundial de fútbol, pero tienes que prepararte mentalmente antes de participar en la prueba. Y es que no es como otras que circulan en Internet. La concentración juega un papel muy importante. Cada segundo cuenta. No desperdicies ninguno distrayéndote con algo. En tu mente solo debe estar el objetivo.

Muchas de las personas que no fueron capaces de superar este acertijo visual han llegado a mencionar que la tarea es imposible de realizar. Eso es totalmente falso. De hecho, no existe ningún desafío que posea esa característica. ¡Confía en tu capacidad así como nosotros confiamos en ti! ¡Vamos! ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual se puede apreciar una mesa donde hay varios útiles escolares. Entre todos ellos, hay un objeto que no tiene par. Es decir, que no se repite. Es único. Solo cuentas con 7 segundos para hallarlo. ¿Imposible de hacer? Por supuesto que no. ¡Abre bien los ojos!

A simple vista no se aprecia cuál es el objeto que no se repite en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Si llegaste hasta aquí es muy probable que no seas una de las personas que cantaron victoria en este acertijo visual. Si es así, no hay ningún problema. No debes sentirte mal por ello, ya que esto es un simple juego que solo busca divertirte. A continuación sabrás dónde está exactamente el objeto que no se repite en la imagen.

En esta imagen se indica cuál es el objeto que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te divertirá en cualquier momento. No exageramos al decir eso. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

