¿Quieres olvidarte de tus responsabilidades por un momento y no sabes qué hacer para que eso pase? Te proponemos participar en un acertijo visual. Justamente, en esta nota de Depor te traemos uno en el que debes encontrar un rostro que se esconde entre las rocas que aparecen en una imagen. Pero ojo, tienes que ubicarlo en 7 segundos.

El límite de tiempo puede ponerte nervioso(a). Somos conscientes de eso. El detalle es que, si quieres cantar victoria, primero debes calmarte. Relájate lo más que puedas. Respira profundo. Luego de todo ello, abre bien los ojos porque es importante observar detenidamente la ilustración. ¡Te acabamos de dar información muy valiosa!

Cada segundo cuenta en este acertijo visual. Es por eso que en tu cabeza solo tiene que estar el desafío. No pienses en otra cosa. Solo por un momento, todo lo que no sea la prueba que te presentamos aquí no interesa. ¡Ya conoces el camino del éxito! ¡Todo depende de ti!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual podemos apreciar muchas rocas de distintos tamaños y colores. Entre todas ellas, hay un rostro y tú debes encontrarlo, pero solo cuentas con 7 segundos para realizar la tarea. Recuerda que no debes distraerte a la hora de buscar si quieres salir victorioso(a) en el desafío.

A simple vista no se aprecia el rostro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Tenemos que aceptar que el acertijo visual no es nada fácil de superar. Debido al nivel de dificultad que posee, decidimos compartir la ubicación del rostro. Si no pudiste encontrarlo, mira la siguiente imagen y sabrás dónde está exactamente. No te sientas mal si fallaste, ya que esto es solo un juego. Nada aquí es de vida o muerte.

En esta imagen se indica dónde está el rostro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que siempre te va a divertir. No exageramos al decir eso. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

