Si nos preguntas qué desafío está dando que hablar en Facebook y otras redes sociales en estos momentos, tenemos que decirte que es el que presentamos aquí. El reto viral consiste en encontrar los aerosoles sin válvula en una imagen. ¿Crees ser capaz de hacerlo?

A simple vista todos los aerosoles presentes en dicha ilustración están completos, pero no es así. Para ser exactos, hay dos que no tienen válvula. Ubicarlos no es tarea fácil, así que prepárate. Abre bien los ojos y diviértete buscándolos.

Puedes demorarte todo lo que quieres, pues no hay ningún tiempo límite para decir “lo logré”. Lo único que importa es que la pases bien participando en este reto viral creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web el 17 de abril del presente año.

Imagen del reto viral

¿Ves los aerosoles sin válvula en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como somos conscientes del nivel de dificultad que posee este desafío, hemos decidido compartirte la ubicación de los dos aerosoles sin válvula. Solo tienes que ver la imagen que está aquí abajo para saber dónde están.

Aquí están los aerosoles sin válvula. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto viral presentado en esta nota? Te pedimos que nos dejes tu respuesta en los comentarios. No olvides que en Depor hay una gran cantidad de acertijos visuales dispuestos a entretenerte. ¡Hasta la próxima!

