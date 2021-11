Ya se acerca Navidad y los acertijos visuales temáticos empiezan a aparecer. Así que prepárate para dar con la respuesta de este reto viral que ha complicado a más del 90% de los usuarios que intentaron dar con la solución, pero fallaron en el camino. Pon mucha atención en la actualidad al siguiente desafío visual. Te retamos a encontrar la taza que no tiene ni chocolate ni café. Está completamente vacía.

Te dejamos la ilustración completa de Dudolf, en la que esonció una taza vacía entre un conejo, un zorrito, un osito y un pajarito cuidándose del frío con una buena taza caliente. Concéntrate e intenta encontrarla en menos de 10 segundos.

¿Por qué crees que este reto es tan complicado y ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales? Pasa que muchos creen ubicarlo, pero solo el 10% logró acertar dónde se ubicaba esa taza entre las demás.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Encuentra la taza vacía en el siguiente acertijo visual. (Imagen: Dudolf)

¿No encuentras la taza que no tiene nada? No te apures, este tipo de retos visuales son, precisamente, para que mejores paulatinamente tus habilidades, por lo que no debes desesperarte, pues te dejamos una pista para que sea un poco más sencillo: la taza vacía está cerca al conejo.

Inténtalo 10 segundos más, y si de plano no lo logras, te dejamos la respuesta correcta más abajo. No te des porvencido.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Acertijo Visual: encuentra la taza vacía en la siguiente imagen. (Imagen: Dudolf)

La taza vacía está pegada a la izquierda de la imagen, más específicamente un poco por debajo del centro, unas dos tazas a la izquierda del pajarito con un gorro de color verde.... fácil no lo era por completo, es por ello que te dejamos la imagen con la respuesta correcta aquí.

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Loro sorprende al imitar a la abuela y mandar a comer a los nietos. (Video: fuente: TikTok)