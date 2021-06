¿Te has dado cuenta que solemos ponerte a prueba con diferentes desafío visuales y muchos de ellos te superan por lo complicados que son? Pues nuestra misión es entretenerte con ocio del bueno, algo difícil para poner a prueba tus sentidos, tu percepción, tu mente, pero hemos decidido dar un paso al costado, una tregua, solo por hoy. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Así que mira este reto viral de los más fáciles con el que algún día te toparás.

Si te fijas bien en la imagen, sabrás que cinco segundos son una eternidad para encontrar ese caracol. Y es que no podíamos ponértela más fácil, pero sabemos que es necesario igual avisarte antes de hacerlo para que tengas la oportunidad de prepararte y hacerlo. De hecho, se puede hacer en menos de ese tiempo, así que te sobrarán algunos segundos para dirigirte a la parte posterior de la nota e ir a más de nuestros virales.

¿De qué trata la imagen en cuestión? Pues solo son decenas de aves que se juntaron, todos son de colores, vistosos y muy hermosos a pesar de ser de caricatura. Ahora, pues, entre estas palomas se quiso camuflar un caracol, lo hizo mal, pues es tan fácil de verlo y ubicarlo en solo 2 segundos que usuarios de México, Estados Unidos o España se rieron por aquellos tres segundos de más.

IMAGEN VIRAL

Ubica ahora mismo en solo 5 segundos al caracol oculto entre las aves. (Foto: Mdzol)

Cientos han tratado de desafiar su rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar un caracol entre las aves. ¿Así de fácil es este nuevo reto? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que todos se parecen en la imagen. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

Si llegaste a este punto es porque buscas alguna pista para continuar, o al menos tienes dudas y quieres resolverlas para seguir con este desafío visual. Solo te podemos decir que debes mirar fijamente y concentrarte en los detalles, qué diferencia una cosa de la otra, solo así podrás dar con la respuesta. No te compliques, sabes que si no logras superar este desafío, podrás mirar la solución líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pues llegamos aquí a la respuesta de este acertijo visual. Si querías o no, igual llegaste hasta aquí porque el reto te superó, pero no te compliques, solo mira con cautela la imagen. Conocerás la solución si miras fijamente la imagen que viene a continuación, así como también la de nuestra segunda foto en la galería principal. No te olvides de desafiar a tus amigos o familiares en este y más retos que tenemos.

Solución: aquí ubica al caracol oculto entre las aves. (Foto: Mdzol)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

