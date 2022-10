Ponerte a resolver retos visuales es uno de los pasatiempos que miles han adquirido en los últimos meses, para bien. Y es que darle solución a algunos acertijos suele llevar a los usuarios a límites que buscan para sacar adelante sus propias percepciones cognitivas. Mira bien la gráfica que adjuntamos, pues verás una fotografía de una montaña que te sorprenderá cuando tengas que buscar en ella a una niña que está saludando. Notarás que las percepciones pueden jugarte en contra en composiciones como esta para dar con tu objetivo.

No te vamos a engañar, el reto visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte. Para ubicar a los mencionados objetos en la imagen, debes tener mucha paciencia. Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Apenas el 1% logra responder este reto visual: ¿ves a la niña saludando en la montaña? (Foto: PlanetaCurioso)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Atento a cada detalle de lo que hoy te vamos a dar como respuesta. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a profundidad, espacios y formas para dar con lo que se busca. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solución del reto visual: aquí ves a la niña saludando en la montaña. (Foto: PlanetaCurioso)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.